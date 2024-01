Nuovo mezzo dell’azienda Maroni per il soccorso stradale in Valle Camonica

martedì, 23 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – E’ arrivato a metà della scorsa settimana nell’officina della ditta Maroni di Ponte di Legno e negli ultimi tre giorni il nuovo mezzo di soccorso – Toyota Hilux – è stato utilizzato per recuperare auto e camper bloccati nel ghiaccio al Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù o che, per il freddo, non ripartivano. Il nuovo mezzo – Toyota Hilux, color giallo – non è passato inosservato in Valle Camonica: è allestito per il soccorso stradale e può essere utilizzato per svariati servizi in zone montane.

“Negli ultimi anni – spiegano i fratelli Fausto e Giovanni Maroni, titolari dell’omonima azienda, officina Falck, servizio Aci dalla Media all’Alta Valle Camonica e in Alta Val di Sole – abbiamo ampliato l’attività sul territorio, con un servizio a 360° e abbiamo notato che per alcuni interventi serviva un mezzo in grado di raggiungere anche le zone impervie delle nostre montagne e il Toyota Hilux ha le caratteristiche ideali per il soccorso stradale”.

Negli ultimi due anni l’officina Falck della famiglia Maroni ha ampliato la flotta di mezzi per soddisfare le richieste che arrivano da aziende, residenti della valle, turisti e forze dell’ordine. Lo scorso anno l’azienda di Ponte di Legno ha acquistato il carro attrezzi (Iveco Eurocargo 180) con gru retro cabina per il recupero di autobus, camion e furgoni. L’autocarro può trasportare veicoli fino a otto tonnellate e dispone di una gru di recupero a 20 metri, ed è già stato utilizzato per camion in panne, ad esempio il Tir recuperato sui tornanti del Mortirolo lo scorso agosto, e alcuni mezzi finiti in una scarpata.

“Come officina – conclude Fausto Maroni, titolare dell’azienda – abbiamo riscontrato la necessità di avere a disposizione una flotta di mezzi di soccorso più ampia, per soddisfare tutte le richieste che quotidianamente ci vengono avanzate”. In Valle Camonica l’officina Falck della ditta Maroni dispone ora della migliore flotta di mezzi per il soccorso stradale e può soddisfare le esigenze di privati, azienda, ente strade e anche forze dell’ordine sia su strada che in ambienti impervi di alta montagna.

di A. Pa.