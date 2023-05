Nuovi avvistamenti di orsi a Vermiglio e nell’Alto Sebino

giovedì, 25 maggio 2023

Vermiglio (Trento) – Nuovi avvistamenti di orsi in Trentino e Lombardia. Dopo i due orsi immortalati e filmati da escursionisti che stavano salendo verso cima Presena (nella foto), un nuovo avvistamento è avvenuto nei boschi di Velon a Vermiglio (Trento) e nell’Alto Sebino, a Solto Collina e Sovere (Bergamo). Nel primo caso sono in corso gli accertamenti e il monitoraggio dei Forestali con le fototrappole posizionate in Val di Sole e Val Rendena, per risalire agli spostamenti degli orsi nelle vallate del Trentino.

Invece gli agenti della Polizia Provinciale di Bergamo hanno confermato i due avvistamenti degli ultimi giorni di un orso nell’Alto Sebino. Il primo è avvenuto a Solto Collina, in località Cerrete, il secondo a Sovere, in località Sellere. Le immagini sono state catturate da fototrappole, posizionate dai cacciatori in aperta campagna. Gli agenti hanno raccolto le segnalazioni e acquisito i file originali degli strumenti. Dopo una serie di sopralluoghi nei punti in cui era stato avvistato, alla ricerca di impronte, tracce oppure materiale biologico, come peli o escrementi, hanno confermato il passaggio dell’orso. Anche in questo caso è in corso la ricostruzione dei passaggi e la provenienza. Gli orsi percorrono, tra passi e vallate, diversi chilometri in una sola notte e durante il loro passaggio sono stati registrati di recente in Valle Camonica e Valtellina danneggiamenti ad alveari e predazione di allevamenti.

di A. Pa.