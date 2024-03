Nuova perturbazione, con neve oltre i 1300 metri in Lombardia e Trentino

lunedì, 25 marzo 2024

Passo Tonale – In arrivo una nuova perturbazione che domani e soprattutto mercoledì porterà tanta pioggia e neve oltre i 1300-1500 metri di quota sull’arco alpino, con accumuli fino a 40 centimetri in quota. Nevicate che interesseranno soprattutto la Lombardia e il Trentino.

Secondo gli esperti meteo, dopo un lunedì in prevalenza soleggiato, piuttosto freddo e con qualche gelata al primo mattino al Nord, ma piacevolmente primaverile di giorno, dalle prime ore di domani – martedì 26 marzo – arriverà una prima perturbazione, inizialmente di debole intensità, poi, dal pomeriggio via via più moderate e diffuse, soprattutto sull’arco alpino. Mercoledì arriverà il secondo impulso perturbato, più potente del primo tant’è che al mattino gran parte delle regioni settentrionali e centrali si troveranno sotto piogge, temporali con locali grandinate e ancora neve sulle Alpi oltre i 1300 metri. Da giovedì e almeno fino a sabato la pressione tornerà ad aumentare e sarà nuovamente l’anticiclone africano a riportare il sole e un clima piuttosto mite su gran parte delle regioni.