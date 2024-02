Nuova perturbazione con neve oltre i 1000 metri sulle alpi

domenica, 25 febbraio 2024

Passo Tonale – Maltempo: ancora nevicate in arrivo. Domenica di temporanea tregua per il maltempo che ha segnato deboli precipitazioni durante la mattinata per poi lasciare il passo a schiarite un po’ su tutto il territorio.

Meteotrentino però avverte che si tratta di una pausa perché domani è previsto di nuovo brutto tempo. Entro la tarda sera di oggi, domenica, al mattino di martedì sono attese precipitazioni nevose mediamente oltre 800 – 1000 metri circa ma a tratti anche a quote inferiori soprattutto nelle valli meno ventilate.

Durante le fasi più intense, che si prevedono dal pomeriggio di lunedì fino alle ore centrali di martedì, qualche centimetro di neve potrà localmente cadere anche sotto i 600 metri (Val di Non e Valsugana); entro le ore centrali di martedì potrebbero mediamente cadere 20 – 40 centimetri o più di neve sopra 800 – 1000 metri di quota. Non si escludono nevicate modeste a quote inferiori. Dal pomeriggio di martedì e nella giornata di mercoledì la quota neve tenderà ad alzarsi oltre i 1500 metri circa.

Al Tonale, sopra quota 1800/2000 metri già nella notte di martedì potrebbero scendere fino a 60/90 centimetri di neve fresca. Le precipitazioni dovrebbero terminare dalla sera di mercoledì.