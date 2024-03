Neve in quota e pioggia nelle valli: le previsioni a Pasqua e Pasquetta, allerta gialla in Trentino

sabato, 30 marzo 2024

Passo Tonale – Neve in quota e pioggia nelle valli. Allerta ordinaria per la protezione civile in Trentino e Lombardia. La Pasqua porta la pioggia sul territorio. Meteotrentino prevede correnti meridionali umide e a tratti intense che interesseranno le Alpi fino alla sera di lunedì 1° aprile. Le precipitazioni saranno più intense e diffuse nella tarda serata di oggi, verso metà pomeriggio di domani, domenica 31 marzo, poi, soprattutto, dalla sera di domenica alle ore centrali di lunedì.

La Protezione civile trentina ha emesso un’alleata ordinaria (gialla): entro la sera di lunedì 1° aprile sono attesi mediamente 70 – 100 millimetri di pioggia e localmente più di 140 specie sui settori occidentali. Le precipitazioni risulteranno nevose mediamente oltre i 1700 – 2000 metri di quota o localmente più in basso durante le fasi più intense e nelle valli più strette ed a fine evento; oltre 2000 – 2200 metri e soprattutto sui settori occidentali del Trentino, in particolare Tonale e Campiglio, e gli esperti prevedono dai 50 agli 80 centimetri di neve.