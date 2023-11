Neve sulle Alpi e nelle valli, la situazione viabilità ad Aprica e Tonale e le previsioni meteo

giovedì, 30 novembre 2023

Passo Tonale – Nevica oltre i 500-600 metri nelle valli; la perturbazione che nella notte è arrivata sulle Alpi sta portando neve fino a quote basse in Valle Camonica, Valtellina, valli bergamasche e anche nelle valli trentine. Non si registrano disagi sulle strade e i passi alpini Aprica e Tonale sono transitabili.

Le previsioni: nelle prossime ore ci sarà un innalzamento della quota neve, domani altre precipitazioni nevose a tratti abbondanti e nel weekend ci sarà un abbassamento delle temperature con aria fredda dalla Russia. Sono previste forti gelate anche in pianura.