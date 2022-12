Neve in Trentino, interventi di pulizia e situazione viabilità

venerdì, 16 dicembre 2022

Trento – La nevicata che ha interessato il Trentino, per il momento non ha generato significative ripercussioni sul traffico. Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio gestione strade, supportato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie del servizio.

Si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo (montate durante le precipitazioni nevose). Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve, allargamento carreggiata e trattamento antighiaccio.

Alta Valsugana – Altopiano Folgaria – Lavarone – Luserna – Piné

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

Nel fondovalle sono caduti circa 10 centimetri.

La neve caduta nelle località più in quota varia tra 15-20 centimetri.

Permane fino alle ore 10 di domenica 18, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti complessi (autotreni e autoarticolati) lungo la SS 350 Folgaria – Val D’Astico, tra Nosellari di Folgaria e Lastebasse (confine provinciale), per consentire le operazioni di pulizia e trattamento della carreggiata stradale.

Bassa Valsugana – Tesino

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

La neve caduta si aggira attorno a qualche centimetro in fondovalle e 20 centimetri al passo Brocon.

Il traffico scorre regolare.

Primiero – Vanoi

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

La neve caduta si aggira attorno a 10-15 centimetri in fondovalle e 20-25 centimetri sul passo Rolle e passo Cereda.

Il traffico scorre regolare.

Cembra – Fiemme – Fassa

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

La neve caduta si aggira attorno ai 15 cm nel fondovalle e 30 cm sui Passi

Il traffico scorre regolare.

Si rammenta la chiusura stagionale della SP 31 del Manghen da Val Trighetta fino a ponte Stue

Trento – Monte Bondone – Paganella

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

Nelle località in quota sono caduti circa 25 centimetri sul Monte Bondone; tra 15-20 centimetri sull’Altopiano della Paganella e 5 centimetri nella Valle dell’Adige e nella Rotaliana.

Val di Non

Non si registrano particolari criticità lungo le strade della Val di Non. Traffico regolare.

Neve fino al fondovalle, spessore medio coltre nevosa 20 – 30 centimetri

Val di Sole

Non si registrano particolari criticità lungo le strade della Val di Sole. Traffico regolare.

Neve fino al fondovalle, spessore medio coltre nevosa 10 – 20 centimetri.

Valli Giudicarie – Val Rendena

Non si registrano particolari criticità lungo le strade delle Valli Giudicarie e Rendena. Traffico regolare

Spessore medio coltre nevosa 10 – 15 cm in valle. In quota Passo Carlo Magno 25 – 30 cm.

Alto Garda – Ledro – Valle di Cavedine – Val di Gresta

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Traffico regolare.

Neve sopra gli 800 – 1000 metri di quota. Zona Tremalzo 40 – 50 centimetri.

Rovereto – Vallagarina – Vallarsa – Brentonico

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

La neve caduta nelle località in quota varia tra 15-20 centimetri nelle località più in quota.

Si rammentano le chiusure stagionali fino al confine di provincia, della Sp 3 del Monte Baldo da località San Valentino e della Sp 138 del Passo della Borcola da località Incapo a Terragnolo.

Trento città, notte di lavoro con 89 mezzi tra “lame” e spargisale

Già da ieri a metà pomeriggio il personale del Comune che gestisce le strade si è mosso per affrontare la nevicata appena iniziata. Dalle 18.30 sono stati anche fatti uscire i mezzi dotati di lame e gli spargisale, ognuno secondo il percorso stabilito dal Piano neve che scatta ad ogni nevicata.

Verso le 21 sono iniziati i lavori di sgombero della neve sia in città che nei sobborghi mentre dall’una alle 3 gli operatori hanno sgomberato la neve dai marciapiedi. Alle 4 è iniziata la salatura e spalatura manuale di scale e marciapiedi per un totale di 35 uomini sul campo. Sei mezzi sono stati dedicati al solo Monte Bondone dove chiaramente la nevicata è stata più abbondante.

Sommando tutti i mezzi che hanno operato durante la notte si arriva a 89 tra “lame” e spargisale, mentre le mini-pale per i marciapiedi e per le ciclabili sono state 43.

Non sono stati segnalati disagi particolari anche perché la nevicata non è stata particolarmente abbondante: una quindicina di centimetri in media a fondo valle, qualche centimetro in più nei sobborghi collinari.