Neve, allarme valanghe e smottamenti: la situazione in Trentino

martedì, 27 febbraio 2024

Trento – Proseguono le operazioni di pulizia e allargamento delle strade dall’abbondante nevicata in Trentino da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private. Le forze dell’ordine raccomandano di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione, per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli, mezzi sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota.

Tra gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità si segnalano: Sp 79 del Brocon chiusa per pericolo valanghe dalla località Piancavalli al Passo Brocon; Sp 25 strada chiusa al km 0,600 in località Aldeno per smottamento a monte della strada. Deviazione via SP20 Cei – Villa Lagarina; Sp22 Chizzola-Brentonico, chiusura strada causa frana in località Fontechel nel comune di Brentonico in entrambe le direzioni.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

BASSA VALSUGANA – TESINO

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

CHIUSURA SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe, da San Martino di Castrozza fino al passo.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Permane la CHIUSURA SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga per pericolo valanghe.

VALLE DI NON

CHIUSURA stagionale della SP 14 del Lago di Tovel da località S. Emerenziana al lago di Tovel.

VALLAGARINA ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale