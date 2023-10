Neve al Presena e allo Stelvio, chiuse le strade dei passi alpini

martedì, 31 ottobre 2023

Passo Tonale – Neve al ghiacciaio Presena e allo Stelvio, imbiancati il Passo Tonale, l’Alta Val di Peio e il Grosté. La perturbazione che nelle ultime ore ha interessato il Nord Italia ha portato la prima neve di stagione oltre i 1700-1800 metri di quota.

Numerosi gli interventi sulle strade di montagna: Anas ha riaperto al traffico la strada statale 470 “della Valle Brembana e Passo San Marco” nel territorio di Albaredo per San Marco (Sondrio) chiusa questa mattina per neve e, per le condizioni meteo avverse e consentire l’intervento dei mezzi spargisale, è stata chiusa in territorio di Monno la statale 42 dir “Passo del Mortirolo” dal km 5 al km 18,700. Resta chiusa anche la statale 38 al Passo Stelvio, sia sul versante lombardo che in quello altoatesino.

Inoltre è stata riaperta la statale 294 “della Val di Scalve” a seguito dell’allagamento di un sottopasso e la rimozione di rami caduti in carreggiata.