Nasce la birra “TON ALE. Freschezza glaciale”

sabato, 22 luglio 2023

Passo Tonale – Ogni occasione è buona per valorizzare il territorio facendo conoscere le sue eccellenze. Da questo intento nasce TON ALE, una birra agricola prodotta con materie prime coltivate interamente in Valle Camonica (orzo e luppolo) dall’azienda agricola Pagus, che verrà svelata in anteprima al concerto di Francesca Michielin sul lago di Valbiolo, al Passo Tonale, in programma domani, domenica 23 luglio alle 15, all’interno del Water Music Festival. L’iniziativa nasce su impulso del Consorzio Pontedilegno-Tonale, promotore della rassegna musicale che mira a rimarcare l’importanza dell’acqua come risorsa naturale da preservare.

La birra – con una gradazione alcolica del 4.5% e caratterizzata dalla presenza sotto forma di infuso freddo del Genepì, pianta tipica dell’arco alpino che cresce in natura al Passo Tonale e in futuro verrà anche coltivata– verrà distribuita nell’ambito del festival Water Music, organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, i cui elementi grafici distintivi si ritrovano ben evidenziati nell’etichetta, assieme ai richiami alla natura e alla peculiarità di birra di montagna che identifica la Pagus. La birra sarà acquistabile anche in occasione degli altri due concerti del Water Music Festival sul lago di Valbiolo: Niccolò Fabi il 30 luglio e Freak Out il 20 agosto.

Il birrificio agricolo (www.birrapagus.it) è nato nel 2016 dall’idea di due amici con la passione per la birra, animati dall’intento di racchiudere in un unico prodotto l’essenza del Made in Italy, la fragranza delle materie prime selezionate, la valorizzazione di un territorio ricco di qualità e di storia come quello Camuno.