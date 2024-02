Morgan si racconta al Presena: “E’ un luogo magnifico, di grandi sentimenti”

domenica, 18 febbraio 2024

Passo Tonale – “Questo luogo è magnifico”. Con queste parole inizia la nostra intervista a Morgan (nel video sotto) che ieri pomeriggio, una manciata di minuti prima delle 16, ha raggiunto in cabinovia Passo Paradiso per lo spettacolo al teatro igloo del Paradice Music, a 2600 metri di quota.

L’artista brianzolo racconta il suo legame con la montagna e la neve: “Durante l’infanzia i genitori mi portavano in montagna, le diverse località mi hanno sempre attratto, ho anche frequentato il Tonale, mentre al Presena non sono mai salito e per me essere qui oggi è una grande emozione perché sono a stretto contatto con la natura”. “Qui – prosegue – c’è qualcosa di magico, il bianco della neve che ti attornia e il silenzio che dà ispirazione, in questo luogo magnifico rivivo i sentimenti della mia infanzia”.

E il concerto al Paradice Music? “Un evento unico – svela Morgan – ritengo che il teatro igloo sia unico al mondo e per me gli strumenti di ghiaccio di questo spettacolo sono qualcosa di eccezionale”.

di Angelo Panzeri