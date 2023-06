Montozzo, grande partecipazione al raduno sezionale degli alpini

sabato, 24 giugno 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Gli alpini della Valle Camonica si sono ritrovati oggi al Montozzo, per il 16esimo raduno sezionale, che si svolge l’ultimo sabato del mese di giugno.

All’appuntamento erano presenti Ciro Ballardini, presidente della sezione Ana Valcamonica, gli ex presidenti Mario Sala e Ferruccio Minelli, i capigruppo con tanto di gagliardetti della Valle Camonica, con in testa il gruppo Ana di Pezzo-Ponte di Legno. L’appuntamento al Montozzo – come come è stato ricordato dal presidente Ciro Ballardini – ha un significato particolare ed è “uno dei momenti importanti degli alpini della Valle Camonica e non solo”. Tra le autorità erano presenti Andrea Zampatti per il Comune di Ponte di Legno, Alessandro Panteghini, sindaco di Breno e assessore della Comunità Montana di Valle Camonica e il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, Mauro Testini.

Il 16esimo raduno al Montozzo è iniziato poco dopo le 10 con l’arrivo dei primi gruppi di alpini, poi sono state visitate le trincee e il museo. Alle 11 l’alzabandiera, onore ai caduti, saluto delle autorità, tra cui il presidente della sezione Ana Valcamonica Ciro Ballardini, e la Santa Messa è stata celebrata da don Claudio Sarotti, che ha sottolineato l’impegno degli alpini e cosa rappresenta ancor oggi il Montozzo. Al termine il rancio alpino, quindi il ritorno a Case di Viso, dove alle 16 è stata deposta la corona al cimitero militare.