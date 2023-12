Montagne e Concerti, per Capodanno il Trentino su Rai Uno e Mediaset

venerdì, 29 dicembre 2023

Madonna di Campiglio – Nel weekend di Capodanno, da sabato 30 dicembre a lunedì 1 gennaio, il Trentino sarà protagonista all’interno di alcuni popolari format televisivi di RAI 1 e Mediaset. Un racconto che toccherà aspetti diversi del territorio nella stagione invernale e anche differenti località.

Sabato 30 dicembre il territorio sarà raccontato in ben due distinte trasmissioni su RAI 1. A mezzogiorno, nella puntata di Linea Verde Bike, il nuovo format dedicato al turismo in bici, i conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi sono andati alla scoperta dei mercatini di Natale partendo dalla città di Trento addobbata per le festività e muovendosi poi verso nord, passando per Mezzocorona per esplorare una parte della Piana Rotaliana.

Sempre sabato 30 dicembre, a partire dalle 14 su RAI 1, torna l’appuntamento con Linea Bianca la popolare trasmissione dedicata alla montagna invernale di Massimiliano Ossini ancora con Giulia Capocchi e Lino Zani. Puntata interamente dedicata alla Val di Fassa, alle sue montagne, alle novità per la prossima stagione invernale. Questa puntata che parte dalla Marmolada, esplora le ricchezze della Valle, in particolare le novità sul Ciampàc, la libertà che offrono le ciaspole in montagna e le produzioni locali come la cortissima e qualitativamente alta filiera del latte che sa dar vita a trasformati eccellenti e riconoscibili ovunque, come il Puzzone di Moena.

Dopo la puntata dello scorso 17 dicembre, la trasmissione di Mediaset Melaverde tornerà ad occuparsi della Val Rendena domenica 31 dicembre grazie alla replica di una puntata dedicata al Parco Naturale Adamello Brenta. Da un lato le storie di alcune famiglie che portano avanti, in una dimensione aziendale, attività tradizionali come l’allevamento e le produzioni lattiero-casearie di eccellenza, la lavorazione dei salumi, la produzione di birra artigianale. Dall’altro, la bellezza del Parco naturale e dei due grandi ecosistemi che derivano dalla ricca geodiversità di quest’area protetta, inserita nei Geoparchi UNESCO.

Passando nell’anno nuovo lunedì 1 gennaio alle 17.05 sarà trasmesso su RAI 1 il Concerto di Capodanno delle Bambine e dei Bambini, con la partecipazione del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna che è stato registrato nelle scorse settimane a Madonna di Campiglio e in Val di Sole per la regia di Francesco Dardari.

Ad aprire il nuovo anno, il pomeriggio del 1° gennaio, sarà invece Il Concerto di Capodanno delle Bambine e dei Bambini. Nei magnifici scenari innevati della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta a cavallo tra Madonna di Campiglio, le valli di Sole e Rendena, il Piccolo Coro dell’Antoniano sarà protagonista di un concerto che avrà come filo conduttore il legame con la Giornata Mondiale della Pace che ricorre proprio il 1° gennaio. Ispirati proprio al tema della pace, il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini. Alle voci dei bambini si uniranno quelle di alcuni grandi amici che duetteranno con il Piccolo Coro, come Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato, Virginio.

Tra gli ospiti anche la poetessa Beatrice Zerbini e Matteo Bocelli – anche firma di uno dei brani in gara nell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro – che porterà il suo saluto dagli Stati Uniti. Il concerto sarà commentato dalle voci di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Le riprese delle puntate sono state effettuate in collaborazione con le APT Paganella-Dolomiti, Fassa, Campiglio e Trentino Marketing. La trasmissione del 1° gennaio è stata realizzata in collaborazione con le ApT Madonna di Campiglio, Val di Sole, la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta e Trentino Marketing.