Mezzo metro di neve in Trentino, previsioni per i prossimi giorni

sabato, 6 gennaio 2024

Alpe Cimbra – Dalla serata nuova fase perturbata, sopra i 2000 metri caduti fino a 50 cm di coltre bianca. La perturbazione che da ieri sta interessando il Trentino si è lasciata alle spalle la sua fase più intensa.

Nella scorsa notte e in mattinata sono caduti circa 40 cm di neve fresca sul Trentino occidentale e meridionale, circa 30 cm su quello orientale, cifre che lievitano di circa 10 cm al di sopra dei 2000 metri di quota.

Il limite neve è stato molto variabile: mediamente ha nevicato ovunque sopra i 1000-1200 metri, ma la coltre bianca si è fatta vedere anche quota 600-800 metri a ovest est e attorno ai 900 metri ad est.

Per la giornata di oggi Meteotrentino prevede precipitazioni deboli sparse a ovest, mentre ad est continueranno ancora moderate e più diffuse, con limite delle nevicate atteso tra gli 800 e i 1200 metri nelle aree più a nord e nelle valli alpine, tra i 1200 e i 1400 metri a sud.

Dal pomeriggio, specie sui settori occidentali e lungo l’asta dell’Adige, una fase di attenuazione delle precipitazioni, mentre dalla serata una nuova perturbazione interesserà nuovamente l’intero Trentino ed in particolare quello orientale.

Per la giornata di domani, domenica 7 gennaio, molto nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate sparse al mattino, seguite da parziali schiarite sempre più ampie dal pomeriggio. Atteso un calo delle temperature minime e massime in quota ed un rinforzo dei venti dai quadranti nordorientali.

Lunedì parzialmente soleggiato con temperature minime e massime in calo su tutto il territorio provinciale e venti dai quadranti nordorientali moderati localmente forti.