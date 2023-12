Meteo, in Trentino raffiche di vento e nevicate sul versante settentrionale

mercoledì, 20 dicembre 2023

Trento – Meteo, nei prossimi giorni in arrivo forti raffiche di vento e nevicate in Trentino. Dalla sera di domani, giovedì 21, alla sera di sabato 23 dicembre, soprattutto in montagna soffieranno venti nordoccidentali molto forti.

Le raffiche più intense sono attese tra le ore centrali di venerdì e quelle centrali di sabato, quando nelle zone più esposte si potranno superare i 120 km/h. Nelle valli la previsione è più incerta, ma in quelle orientate a nordovest-sudest le raffiche potranno superare i 90 km/h. Dalla sera di sabato e domenica i venti tenderanno ad attenuarsi. Sono attese, inoltre, abbondanti nevicate sul versante settentrionale delle Alpi in prossimità del confine; in Trentino le nevicate, sotto forma di bufera di neve, interesseranno in prevalenza i territori settentrionali, con accumuli molto disomogenei a causa dell’azione del vento.

La Protezione civile del Trentino invita alla prudenza per la possibile caduta di alberi soprattutto in quota e ricorda agli automobilisti che dal 15 novembre è obbligatoria l’attrezzatura invernale (pneumatici da neve o catene a bordo).