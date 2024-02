Meteo ancora instabile e nevicate record in Trentino: oltre due metri caduti a Malga Bissina, la situazione sulle strade

mercoledì, 28 febbraio 2024

Passo Tonale – Dalle 00.00 di lunedì alle ore 16.45 di oggi, mercoledì, sono caduti in Trentino mediamente 50 – 100 mm di precipitazione con il massimo assoluto di 172 mm a Pian delle Fugazze (dati dell’Ufficio Previsioni e pianificazione), mentre in quota la neve è scesa abbondante. Lo spessore del manto nevoso a quote superiori ai 1700 m, misurato questa mattina nei campi neve (stazioni nivometriche manuali), era oltre il metro e mezzo quasi ovunque con il massimo di 203 cm a Malga Bissina (1790 m slm). La quantità di neve presente in quota è ben superiore alla media, il che non accadeva dall’inverno 2020 – 2021.

Per quanto riguarda le previsioni, dopo un parziale e temporaneo miglioramento con al più piogge deboli e intermittenti fino alla sera di domani, da venerdì il Trentino sarà nuovamente interessato da flussi a tratti instabili e via via più intensi. Venerdì sono attese precipitazioni diffuse deboli o moderate con accumuli medi di 10 – 30 mm ed altrettanti centimetri di neve oltre i 1700 m circa. Sabato non sono escluse precipitazioni deboli o al più moderate. Tra domenica e lunedì probabili precipitazioni diffuse che potrebbero risultare abbondanti e con quota neve in calo a 1300 metri circa o localmente a quote inferiori.

Continuano le operazioni di pulizia, trattamento, allargamento delle strade da parte del Servizio Gestione Strade, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private.

Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione, per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli, mezzi sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota. Di seguito la situazione della viabilità di competenza provinciale aggiornata alle ore 16:15.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Si segnala lungo la SS 47 della Valsugana stillicidio d’acqua all’imbocco della galleria dei Crozi 1 in direzione Pergine Valsugana, si raccomanda di limitare la velocità.

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA della SP 133 dir tra loc. Lochere e intersezione tratto di SP 133 di Monterovere (Menador); deviazione predisposta in loco.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

permane la CHIUSURA della SP 79 del Passo Brocon per pericolo valanghe da loc. Piancavalli al passo, nel comune di Castello Tesino.

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue.

Strade sett 2B – PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

CHIUSURA SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe, da San Martino di Castrozza fino al passo.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Permane la:

CHIUSURA SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga per pericolo valanghe.

CHIUSURA del passo Pordoi SR 48 lato in provincia di Belluno per abbondante accumulo di neve.

CHIUSURA stagionale della SP 215 di Pampeago il tratto terminale.

Strade sett 4 – TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

SS 12 Tangenziale di Trento direz. nord, si raccomanda di limitare la velocità per presenza di irregolarità nel piano viabile.

Permane la:

CHIUSURA della SP 25 di Garniga a monte dell’abitato di Aldeno per smottamento di monte.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. SP 14 di Tovel non percorribile per chiusura invernale.

Strade sett 5B – VALLE DI SOLE

Chiusa la SP 94 di Stavel per pericolo valanghe. SP 141 di Bolentina chiusa per pericolo valanghe dall’intersezione con l’abitato di Bolentina all’abitato di Montes: transito consentito per fasce orarie 7.00 – 8.30 / 12.00 – 13.30 / 16.30 – 19.00 sotto sorveglianza VV.F. Volontari di Malè. Rimosso divieto di transito ai mezzi pesanti sulla SS 42 del Tonale tra Fucine e Passo del Tonale.

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO

Permane senso unico alternato per smottamento sulla SP 88 della Val di Gresta al km 8,450. Non si segnalano al momento ulteriori criticità.

Strade sett 8 – VALLAGARINA ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano nel complesso particolare disagi alla circolazione oltre alle seguenti chiusure:

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale

Trento: Maltempo, frana a Sopramonte dietro lo stabilimento Segata

Le abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno fatto franare alcuni massi a Sopramonte, dietro lo stabilimento della Segata carni.

Il crollo è avvenuto ieri sera e già questa mattina i vigili del fuoco di Cadine e di Sopramonte affiancati da un geologo della Provincia e da uno del Comune hanno verificato che i due grossi massi si sono staccati da una cornice rocciosa fratturata per precipitare nel piazzale sul retro dello stabilimento che è stato parzialmente interdetto per motivi di sicurezza. I massi hanno causato qualche danno ad alcune strutture della ditta ma nessun ferito.

Quello di oggi è stato un intervento in somma urgenza, i tecnici dovranno poi studiare la messa in sicurezza del versante.