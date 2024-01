Winter Master Games, Sci di fondo: il valtellinese De Lorenzi trionfa a Vermiglio

lunedì, 15 gennaio 2024

Vermiglio (Trento) – Grande spettacolo ai Winter World Master Games che si stanno svolgendo in questi giorni e che hanno visto le prime gare nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale e a Vermiglio dove ai Laghetti si sono svolte le gare di sci di fondo con il trionfo nella categoria maschile 30-59 anni il trionfo del valtellinese Christian De Lorenzi.

LE CLASSIFICHE

MASTER 30-59 Maschile 7.5Km

1 43 DE LORENZI Christian 1981 ITA 34’01.1 (1) 0 1 1 0 36’01.1 0.0

2 42 PäRT Janno 1973 EST 38’58.4 (10) 2 0 0 0 40’58.4 4’57.3

3 11 BALATKA Miroslav 1982 CZE 36’13.7 (3) 1 1 2 1 41’13.7 5’12.6

4 51 R÷SCH Wilhelm 1974 GER 36’26.6 (5) 0 2 0 3 41’26.6 5’25.5

5 38 PARKSEPP Marek 1980 EST 38’06.7 (7) 1 2 1 0 42’06.7 6’05.6

6 15 ZIPPL Stephan 1988 ITA 35’59.9 (2) 2 3 1 2 43’59.9 7’58.8

7 26 SUSLAVI?IUS Rokas 1990 LTU 36’19.8 (4) 2 2 2 2 44’19.8 8’18.7

8 68 MäGI Allan 1972 EST 42’30.0 (36) 0 0 2 0 44’30.0 8’28.9

9 61 HENRIKSSON Antti 1974 FIN 38’48.0 (9) 1 1 2 2 44’48.0 8’46.9

10 60 RAUDELIUNAS Laimis 1978 LTU 38’15.2 (8) 3 0 2 2 45’15.2 9’14.1

11 4 TOKKO Rainer 1971 EST 37’19.1 (6) 2 4 0 2 45’19.1 9’18.0

12 80 H÷FLINGER Benjamin 1983 DEU 41’32.2 (27) 0 2 0 2 45’32.2 9’31.1

13 32 KIRCHEV Anton 1968 BUL 39’54.8 (15) 0 2 1 3 45’54.8 9’53.7

14 28 MANNINE Sulo 1975 EST 39’05.8 (12) 3 1 1 2 46’05.8 10’04.7

15 55 GROTNES Christian 1966 NOR 41’25.5 (24) 2 1 0 2 46’25.5 10’24.4

16 52 MACIULIS Mykolas 1987 LTU 39’03.3 (11) 1 2 3 3 48’03.3 12’02.2

17 10 RUPERTUS Glenn 1964 CAN 43’10.4 (41) 0 1 1 3 48’10.4 12’09.3

18 30 TENHUNEN Joni 1968 FIN 42’21.9 (35) 1 1 2 2 48’21.9 12’20.8

19 6 KRULIS Martynas 1979 LTU 39’25.8 (14) 2 4 2 1 48’25.8 12’24.7

20 17 SAASTAMOINEN Pasi 1972 FIN 41’28.0 (26) 2 3 0 2 48’28.0 12’26.9

21 83 SIIMEST÷ Sami 1974 FIN 42’38.7 (38) 2 0 2 2 48’38.7 12’37.6

22 74 ZATLOUKAL Vit 1970 CZE 40’50.9 (21) 2 2 2 2 48’50.9 12’49.8

23 41 HULBERT Ted 1969 USA 45’00.5 (50) 1 3 0 0 49’00.5 12’59.4

24 2 KOSTELNIK Edo 1969 SVK 40’02.5 (16) 2 2 2 3 49’02.5 13’01.4

25 78 PUISYS Algirdas 1979 LTU 41’02.7 (23) 2 3 1 2 49’02.7 13’01.6

26 24 LAMBOLEY Loïc 1987 FRA 39’18.6 (13) 0 5 2 3 49’18.6 13’17.5

27 8 REGNER TomßÜ 1975 CZE 40’23.2 (19) 1 4 1 3 49’23.2 13’22.1

28 21 BLANCHER Marc 1974 FRA 45’25.4 (55) 1 1 0 2 49’25.4 13’24.3

29 16 MEHLER Mark 1972 USA 42’33.1 (37) 1 4 0 2 49’33.1 13’32.0

30 14 HäRK÷NEN Juha 1974 FIN 42’48.3 (39) 1 1 2 3 49’48.3 13’47.2

58 PATT Anthony 1965 SUI 40’48.3 (20) 2 3 1 3 49’48.3 13’47.2

32 82 PASONEN Mika 1965 FIN 42’00.5 (30) 1 4 1 2 50’00.5 13’59.4

33 47 BOLZAN Alessandro 1975 ITA 40’08.9 (17) 2 3 1 4 50’08.9 14’07.8

34 46 TRIZNA Viliam 1971 SVK 42’09.1 (32) 2 3 0 3 50’09.1 14’08.0

35 9 SCHEER Andre 1979 GER 42’10.9 (33) 5 1 0 2 50’10.9 14’09.8

63 KOISTINEN Pasi 1965 FIN 42’10.9 (33) 3 2 1 2 50’10.9 14’09.8

37 35 HOLUBEC Lubor 1965 CZE 45’23.3 (54) 0 4 0 1 50’23.3 14’22.2

38 39 BEAUDOING Jean Claude 1976 FRA 41’44.4 (29) 2 2 3 2 50’44.4 14’43.3

39 71 SEGUIN Ludovic 1988 FRA 45’08.7 (52) 3 0 1 2 51’08.7 15’07.6

40 31 BONAIME Sylvain 1976 FRA 40’10.6 (18) 3 4 2 2 51’10.6 15’09.5

41 64 HALLIGAN Sean 1965 USA 45’26.1 (56) 2 1 1 2 51’26.1 15’25.0

42 48 SCEKOCICHINAS Igoris 1980 LTU 41’40.1 (28) 4 3 2 1 51’40.1 15’39.0

43 27 THOMAS Arregger 1975 SUI 45’43.9 (58) 2 2 0 2 51’43.9 15’42.8

44 7 LAVOLAINE Julien 1983 FRA 41’26.3 (25) 4 2 1 4 52’26.3 16’25.2

45 33 GALIEGUE Adrien 1989 FRA 44’39.5 (48) 2 4 1 1 52’39.5 16’38.4

46 59 BEZIAUD Nicolas 1978 FRA 45’04.8 (51) 3 3 0 2 53’04.8 17’03.7

47 84 AARHUS Jon Olav 1968 NOR 44’06.4 (44) 1 3 2 3 53’06.4 17’05.3

48 34 DYTRT AleÜ 1966 CZE 44’13.9 (46) 3 3 2 1 53’13.9 17’12.8

49 22 DUFLON Pierre 1968 FRA 50’16.9 (67) 0 1 0 2 53’16.9 17’15.8

50 66 SMETANA Martin 1967 CZE 44’22.2 (47) 2 4 1 2 53’22.2 17’21.1

51 67 SMETANA Vøt 1973 CZE 43’51.8 (43) 0 5 2 3 53’51.8 17’50.7

52 40 ZEMAITIS Liutauras 1980 LTU 44’53.3 (49) 2 4 0 3 53’53.3 17’52.2

53 3 BENHAYOUN Paul 1993 MAR 42’01.5 (31) 5 1 5 1 54’01.5 18’00.4

54 57 MARTINI Bj°rn 1969 NOR 44’08.7 (45) 1 4 2 3 54’08.7 18’07.6

55 29 KNAUSS Daniel 1967 USA 43’48.2 (42) 3 5 1 2 54’48.2 18’47.1

56 75 MURDZIK Jan 1966 SVK 43’01.0 (40) 1 3 5 3 55’01.0 18’59.9

57 44 VIITANEN Jukka 1983 FIN 45’42.8 (57) 4 2 2 2 55’42.8 19’41.7

58 49 STALLER Albert 1970 GER 40’58.3 (22) 3 5 3 4 55’58.3 19’57.2

59 53 ERDAL Herman 1967 NOR 45’19.7 (53) 1 3 4 3 56’19.7 20’18.6

60 36 WEHNER Tim 1965 CAN 49’41.8 (64) 2 2 0 3 56’41.8 20’40.7

61 1 ANTONIO FIGUEROA Raul 1988 MEX 48’02.0 (60) 2 3 2 2 57’02.0 21’00.9

62 65 FOUCHER Johann 1975 FRA 48’41.4 (62) 1 3 3 3 58’41.4 22’40.3

63 25 EGGERT Christoph 1971 USA 47’52.6 (59) 2 4 0 5 58’52.6 22’51.5

64 77 HOEGER Cory 1976 USA 52’07.7 (68) 3 3 0 1 59’07.7 23’06.6

65 13 MINJOLLET Lénaïc 1991 FRA 49’34.5 (63) 2 3 3 3 1:00’34.5 24’33.4

66 62 HUDE?EK Karol 1965 SVK 53’58.9 (69) 1 3 2 1 1:00’58.9 24’57.8

67 79 MOCK Lothar 1966 SUI 48’02.7 (61) 2 4 3 4 1:01’02.7 25’01.6

68 56 LAITINEN Tomi 1965 FIN 50’09.7 (66) 2 2 3 4 1:01’09.7 25’08.6

69 23 TARRAF Nour Eldin 1979 EGY 55’18.5 (70) 0 1 1 4 1:01’18.5 25’17.4

70 12 GóMEZ Chris 1985 MEX 49’55.2 (65) 2 4 1 5 1:01’55.2 25’54.1

71 72 SMITH Ian 1965 AUS 58’10.9 (72) 0 5 1 1 1:05’10.9 29’09.8

72 70 SCHRECKENBERGER Boris 1971 GER 55’24.0 (71) 2 4 2 4 1:07’24.0 31’22.9

73 19 TRUPPELLI Gerald 1965 USA 58’23.2 (73) 1 2 3 4 1:08’23.2 32’22.1

MASTER W 30-59 Femminile 7.5K

1 111 SCHORNß Pavla 1980 CZE 37’37.8 (1) 1 2 1 2 43’37.8 0.0

2 105 ELVY Simona 1977 CZE 42’18.8 (4) 1 1 1 1 46’18.8 2’41.0

3 89 PEIPS Triin 1982 EST 45’14.1 (7) 2 1 1 2 51’14.1 7’36.3

4 91 BONAIMé Anne 1986 FRA 51’07.8 (20) 0 0 0 1 52’07.8 8’30.0

5 103 LEHOTSKß Eva 1983 SVK 42’08.7 (3) 2 5 2 2 53’08.7 9’30.9

6 93 KALISKß Katarøna 1974 SVK 44’14.9 (6) 2 1 2 4 53’14.9 9’37.1

7 108 BOWES-LYON Léa-marie 1979 CAN 47’24.9 (13) 0 2 2 2 53’24.9 9’47.1

8 119 MARLEY Lembe 1978 EST 45’47.7 (8) 2 3 1 2 53’47.7 10’09.9

9 120 GIOVAGNONI Lenka 1982 CZE 47’01.5 (9) 1 4 0 2 54’01.5 10’23.7

10 95 UUSITALO Terttu 1967 FIN 44’13.0 (5) 4 2 2 2 54’13.0 10’35.2

11 106 KOISTINEN Anu 1977 FIN 41’16.6 (2) 2 4 3 4 54’16.6 10’38.8

12 104 PAJU Evelin 1979 EST 47’15.7 (12) 1 2 2 3 55’15.7 11’37.9

13 109 HALL Deborah 1970 CAN 47’12.6 (11) 1 3 1 4 56’12.6 12’34.8

14 107 CARPENTER Meredith 1987 USA 52’14.7 (22) 1 1 2 0 56’14.7 12’36.9

15 116 TINIØRE Frédérique 1978 FRA 47’03.8 (10) 2 4 1 3 57’03.8 13’26.0

16 87 LANCASTER Callie 1972 CAN 47’32.5 (14) 2 3 2 3 57’32.5 13’54.7

17 114 KUNES Mira 1977 CAN 52’01.3 (21) 0 3 2 1 58’01.3 14’23.5

18 122 SCH÷PFER FREI Maureen 1974 SUI 50’20.3 (17) 2 3 1 2 58’20.3 14’42.5

19 100 KUKKONEN Tiia-maria 1985 FIN 52’28.3 (23) 0 3 3 1 59’28.3 15’50.5

20 85 SEPPäNEN Tanja 1979 FIN 53’50.5 (27) 0 2 1 3 59’50.5 16’12.7

21 101 STOPAR Toscha 1969 AUS 50’47.2 (19) 2 3 2 4 1:01’47.2 18’09.4

22 113 SALOKANNEL Satu-kaarin 1964 FIN 50’13.4 (16) 4 2 5 1 1:02’13.4 18’35.6

23 121 HUTCHISON Jacqueline 1967 CAN 50’37.5 (18) 5 2 2 3 1:02’37.5 18’59.7

24 92 SIMONE Michelle 1976 CAN 55’45.5 (29) 3 1 2 1 1:02’45.5 19’07.7

25 123 MILNEROVA Zuzana 1972 CZE 48’12.2 (15) 3 3 4 5 1:03’12.2 19’34.4

26 96 PERANI Martina 1987 SUI 55’51.5 (30) 1 2 2 3 1:03’51.5 20’13.7

27 94 KOVß?IKOVß Terezie 1972 SVK 53’04.4 (25) 3 2 2 4 1:04’04.4 20’26.6

28 110 RUOTSALAINEN Maija 1982 FIN 52’39.5 (24) 1 4 4 4 1:05’39.5 22’01.7

29 102 TRIPSANSKA Marina 1975 SVK 58’08.0 (31) 1 2 3 2 1:06’08.0 22’30.2

30 112 PACKER Rosemary 1966 AUS 53’08.3 (26) 3 3 3 4 1:06’08.3 22’30.5

31 117 PIKE Elizabeth 1966 USA 59’40.3 (32) 0 2 3 3 1:07’40.3 24’02.5

32 90 HARRIS Kimberley 1968 USA 1:01’29.9 (33) 3 3 2 2 1:11’29.9 27’52.1

33 97 LAITINEN Tiina 1965 FIN 55’37.5 (28) 4 5 2 5 1:11’37.5 27’59.7

34 98 CHAZETTE Catherine 1964 FRA 1:02’47.5 (34) 2 3 4 5 1:16’47.5 33’09.7

MASTER 60-69 Maschile 7.5K

1 129 HAK Zdenek 1958 CZE 39’31.7 (1) 0 1 0 3 43’31.7 0.0

2 137 BER?øK Jßn 1962 SVK 39’49.9 (2) 0 2 0 3 44’49.9 1’18.2

3 153 PROUDFOOT James 1958 CAN 42’53.7 (7) 0 2 0 1 45’53.7 2’22.0

4 133 HENTTONEN Harri 1961 FIN 42’35.1 (6) 1 2 0 1 46’35.1 3’03.4

5 130 BRIDGFORD Lindsay 1962 AUS 42’21.1 (5) 1 0 2 2 47’21.1 3’49.4

6 146 BEDRNøK Jaroslav 1962 CZE 43’40.8 (13) 1 0 1 2 47’40.8 4’09.1

7 128 ÜIM?NEK JaromÍR 1955 CZE 40’48.8 (3) 0 4 1 2 47’48.8 4’17.1

8 141 CECH Petr 1963 CZE 41’08.6 (4) 3 2 0 2 48’08.6 4’36.9

9 149 TOIKKANEN Ilpo 1957 FIN 42’57.0 (8) 0 2 1 4 49’57.0 6’25.3

10 145 PATTISON Gregg 1962 USA 45’37.9 (16) 1 2 1 1 50’37.9 7’06.2

11 134 HELLAND Reidar 1957 NOR 45’50.8 (17) 1 2 1 1 50’50.8 7’19.1

12 157 SCHULZ Gerd 1958 GER 45’02.3 (15) 1 2 0 3 51’02.3 7’30.6

13 125 JANDA Petr 1961 CZE 43’23.3 (10) 1 2 2 3 51’23.3 7’51.6

14 139 FOSSUM Jon Arvid 1954 NOR 46’44.2 (19) 0 0 1 4 51’44.2 8’12.5

15 152 BIAZZI Stefano 1963 ITA 43’09.0 (9) 1 4 1 3 52’09.0 8’37.3

16 124 TATE Gary 1961 CAN 48’16.7 (21) 0 3 1 0 52’16.7 8’45.0

17 132 MONIN Didier 1960 FRA 46’20.8 (18) 1 3 1 2 53’20.8 9’49.1

18 156 TIKKA Jarmo 1960 FIN 43’27.2 (11) 1 4 2 3 53’27.2 9’55.5

19 144 WARREN Daniel 1962 USA 43’33.7 (12) 4 3 2 4 56’33.7 13’02.0

20 131 HOGGER Peter 1959 GER 44’35.0 (14) 2 5 1 4 56’35.0 13’03.3

21 148 HOJER Miloslav 1954 CZE 51’02.9 (23) 1 3 1 1 57’02.9 13’31.2

22 151 MCGUIRE Rick 1959 USA 54’11.8 (25) 2 1 1 1 59’11.8 15’40.1

23 135 TORRESANI Mark 1960 USA 48’03.3 (20) 3 3 2 4 1:00’03.3 16’31.6

24 143 WATERS Chris 1963 AUS 49’04.6 (22) 3 3 2 3 1:00’04.6 16’32.9

25 127 WIEGHAUS Brian 1960 USA 55’37.9 (26) 0 4 0 3 1:02’37.9 19’06.2

26 147 HALBRSTAT Petr 1954 CZE 53’52.8 (24) 2 4 1 2 1:02’52.8 19’21.1

27 158 SWAN Michael 1960 USA 56’14.3 (27) 3 3 4 3 1:09’14.3 25’42.6

28 150 ABRAHAMSEN Morten 1963 NOR 56’20.7 (28) 4 3 2 5 1:10’20.7 26’49.0

MASTER W 60+ Femminile 5KM

1 162 KUITTINEN Jaana 1962 FIN 45’45.0 (1) 0 3 0 4 52’45.0 0.0

2 161 HEJTMßNKOVß Eva 1963 CZE 46’56.3 (2) 2 3 1 1 53’56.3 1’11.3

3 164 TWINING Mischel 1962 USA 47’12.8 (3) 2 3 1 2 55’12.8 2’27.8

4 166 NORDYKE Deborah 1962 USA 50’27.3 (6) 0 1 2 2 55’27.3 2’42.3

5 163 HOWLE Deborah 1961 USA 49’26.7 (4) 0 4 4 3 1:00’26.7 7’41.7

6 160 LE GUELLEC Lise 1961 CAN 49’33.4 (5) 1 4 3 3 1:00’33.4 7’48.4

7 159 MALTAIS Claudette 1951 CAN 55’59.6 (7) 0 2 3 2 1:02’59.6 10’14.6

8 165 FINDLAY Jennifer 1959 CAN 57’06.0 (8) 2 1 2 4 1:06’06.0 13’21.0

MASTER 70+ 5KM

1 174 NYNäS Henning 1949 FIN 49’35.7 (3) 0 2 2 2 55’35.7 0.0

2 168 SALO Jukka 1953 FIN 45’34.4 (1) 2 3 3 3 56’34.4 58.7

3 176 VEHKALA Eero 1948 FIN 46’58.8 (2) 4 4 2 3 59’58.8 4’23.1

4 171 SIIMEST÷ Mauri 1946 FIN 56’21.9 (4) 4 3 2 2 1:07’21.9 11’46.2

5 170 VANøK Peter 1948 SVK 1:06’29.5 (5) 2 5 2 4 1:19’29.5 23’53.8

6 173 VäHäKYLä Kalevi 1940 FIN 1:16’23.3 (8) 2 0 2 1 1:21’23.3 25’47.6

7 177 CRANAGE Bob 1941 AUS 1:12’45.1 (7) 4 3 1 2 1:22’45.1 27’09.4

8 169 STEGEN Arthur 1946 USA 1:12’03.2 (6) 3 4 3 4 1:26’03.2 30’27.5