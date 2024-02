Maltempo: situazione viabilità nelle valli e passi alpini del Trentino

venerdì, 23 febbraio 2024

Peio (Trento) – La situazione viabilità in Trentino: l’estesa precipitazione che sta interessando anche il Trentino, per il momento non ha creato particolari disagi, sta nevicando mediamente oltre i 1000 metri di quota. Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie di tale servizio.

Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

La situazione

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 15 cm di neve nelle strade più in quota, verso Passo Vezzena. Chiusura della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in località Busatti in prossimità del confine provinciale.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 10 cm di neve nelle località più in quota. Chiusura stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue.

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 20 cm di neve al Passo Rolle. Nevica da 1100 metri di quota circa. Attivo presidio neve lungo la SS 50 del Passo Rolle in Primiero

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 20 cm sui passi Dolomitici. Attivo presidio neve lungo la SS 346 del Passo San Pellegrino in loc.Ronc.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 20 cm di neve nelle strade in quota sul Monte Bondone. Nelle strade dell’Altopiano della Paganella, pioggia misto neve.

VALLE DI NON

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nevica su tutto il territorio, accumuli di 10-15 cm sui passi.

VALLE DI SOLE

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Neve dai 600 metri di quota, in abbassamento, accumuli massimi in Val di Peio 35-40 cm.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Nevicate su tutto il settore dai 500 m. Attivato presidio numero 1 di Carisolo. A Passo Campo Carlo Magno sono caduti circa 25 cm di neve. Qualche problema alla circolazione per veicoli non dotati di attrezzatura invernale.

ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Neve dai 1000- 1200 metri di quota, al momento sono caduti circa 15 cm in Bondone e 20 cm al Passo Tremalzo.

VALLAGARINA ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 15-20 cm di neve nelle strade più in quota. CHIUSURE stagionali delle: SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale.

SP 138 del Passo della Borcola, tra loc. Incapo e confine provinciale.