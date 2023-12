Maltempo, precipitazioni intense in Trentino: le previsioni

venerdì, 1 dicembre 2023

Trento – Maltempo, precipitazioni intense: la Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria dalle ore 16 di oggi, alle ore 18 di domani, sabato 2 dicembre su tutto il territorio provinciale, per la possibilità di problemi idrogeologici e idraulici.

Si ritengono possibili, a partire da oggi problemi dovuti principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Le previsioni

Miti correnti sud occidentali, molto forti in quota, determinano precipitazioni diffuse e persistenti fino a sabato mattina, 2 dicembre 2023; nella mattina di sabato è atteso il passaggio di un fronte freddo, mentre nel pomeriggio forti correnti settentrionali apporteranno aria molto fredda; la fase più intensa è attesa dal pomeriggio sera di oggi, venerdì 1 dicembre, e soprattutto nella prossima notte. Nella mattina di sabato le precipitazioni potranno localmente assumere carattere di rovescio o isolato temporale.

Oggi, venerdì, la quota neve è prevista oltre 2200 -2500 metri s.l.m. circa o localmente a quote inferiori, indicativamente fino a 1700 – 1900 metri s.l.m., soprattutto nelle valli più chiuse e meno ventilate dei settori occidentali.

Domani, sabato, sono previste precipitazioni in attenuazione durante la mattinata con rotazione e rinforzo di freddi venti da nord dal pomeriggio. La quota neve tenderà a diminuire fino a 800 – 1000 metri circa o localmente a quote inferiori ma con accumuli di circa 10 – 20 centimetri a 1000 metri e molto scarsi o nulli a quote inferiori. Al pomeriggio sera di sabato sono attesi forti e freddi venti settentrionali, a carattere di freddo foehn in valle, con raffiche localmente forti anche in valle (50 – 90 km/h).

Entro le ore centrali di sabato sono attesi mediamente 50 – 100 millimetri di precipitazioni, ma, localmente, specie nelle zone di stau dei settori meridionali e occidentali, le cumulate potranno superare i 120 – 140 millimetri. Oltre 2500 metri sono previsti 60 – 80 centimetri o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Nella notte tra sabato e domenica previste temperature in forte calo.