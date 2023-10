Maltempo, mille richieste d’intervento in Trentino: la situazione

martedì, 31 ottobre 2023

Riva del Garda (Trento) – Prosegue il gran lavoro della Protezione civile trentina impegnata con 2mila vigili del fuoco volontari e gli operatori provinciali. Un migliaio di richieste di intervento in Trentino, disposta l’apertura della galleria Adige-Garda.