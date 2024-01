Maltempo, fino a 40 cm di neve in quota: la situazione sulle strade trentine e lombarde. Presidio a Dimaro, a Madesimo chiusa la Statale 36

sabato, 6 gennaio 2024

Passo Tonale – Bufere di neve a tratti ma senza grandi disagi sulle strade di Trentino e Lombardia. La perturbazione che sta interessando tutto l’arco alpino ha portato fino a 40 cm di neve in quota, ma sulle principali arterie – fino ai 1500 metri – non si segnalano difficoltà complice anche una quota neve che si è rivelata più alta delle aspettative (1200 metri circa rispetto alle quote collinari delle previsioni meteo dei giorni scorsi).

Il maltempo si distinguerà in 2 fasi: la prima, ancora a carattere ‘non freddo’, con piogge abbondanti e neve sulle Alpi, in esaurimento entro domani; la seconda fase inizierà domani con l’ingresso di correnti polari russe dalla Porta della Bora e un conseguente calo significativo delle temperature su tutto il Paese.

TRENTINO

Non ha comportato particolari disagi alla circolazione lungo la rete stradale provinciale la perturbazione che da ieri sta interessando l’intero Trentino, con pioggia e precipitazioni a carattere nevoso localmente anche a quota inferiore ai 1000 metri.

A partire da oggi, sabato 6 gennaio, Meteotrentino prevede, soprattutto ad ovest del territorio provinciale, una attenuazione delle precipitazioni, che continueranno invece a carattere moderato sul Trentino orientale, con limite delle nevicate compreso fra gli 800 e i 1200 metri.

Al momento la neve sta scendendo mediamente oltre i 1300 metri di quota. Come detto la circolazione sulle arterie provinciali risulta regolare e priva di particolari criticità, salvo qualche rallentamento dovuto alla mancanza di dotazioni invernali su alcune vetture. A tal proposito si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate in caso di neve.

Si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso della SP 61 che da Villa Agnedo conduce a Ospedaletto, con deviazione locale su altre sedi viarie. Da ieri sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio Gestione Strade, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie del servizio.

L’invito è quello di moderare la velocità e di guidare con prudenza, prestando attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

La situazione delle strade aggiornata alle ore 10.00 di sabato 6 gennaio 2024

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.Caduti circa 20 cm di neve al Passo Vezzena.

Attualmente lungo le strade sta piovendo un pò ovunque.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 10 cm di neve verso i 1000 metri di quota e 30-40 cm sul passo Brocon.

CHIUSO per allagamento il sottopasso della SP 61 che da Villa Agnedo conduce a Ospedaletto, con deviazione locale su altre sedi viarie.

CHIUSURA stagionale della: – SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue.

PRIMIERO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 10 cm di neve verso i 1000 metri di quota e 30-40 cm sui passi. Attualmente sta piovendo fino a circa 1400 metri di quota.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 10 cm di neve verso i 1000 metri di quota e 30-40 cm sui passi. Attualmente sta piovendo fino a circa 1200 metri di quota. Attivato presidio per controllo attrezzature invernali n.15 a Moena in loc. Ronc.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 20 cm di neve in quota nell’Altopiano della Paganella, circa 50 cm in loc. Vason sul Monte Bondone. Attualmente piove fino a 1400 metri di quota.

VALLE DI NON

Le strade sono sgombre e trattate, percorribili con attrezzatura invernale, non si registrano al momento disagi alla circolazione.

Sono caduti 10 cm di neve nei fondovalle e fino a 30 cm sui passi. Si invita a mantenere particolare prudenza alla guida e di moderare la velocità.

VALLE DI SOLE

Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale, non si registrano al momento disagi alla circolazione.

Neve fino al fondovalle con accumuli fino a 40 cm in quota.

Sono in corso le attività di fresatura. Attivato il presidio n. 26 a Dimaro. Si segnala coltre nevosa pesante, non si esclude la possibilità di scivolamenti superficiali di neve dalle rampe più ripide, prestare particolare attenzione alla guida.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Le strade sono sgombre e trattate, percorribili con attrezzatura invernale sui passi, non si segnalano al momento particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti 5-8 cm di neve nei fondovalle e fino a 30-40 cm sopra i 1000 m di quota.

ALTO GARDA E LEDRO

Le strade sono trattate, percorribili con attrezzatura invernale sui passi, non si segnalano al momento particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti 40 cm di neve sopra i 1000 m di quota a passo Tremalzo e Viote del Bondone, 10-15 cm sui passi della Val di Gresta.

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti tra 5 e 10 cm di neve da 1200 metri di quota, con quantitativi di 20-30 cm oltre i 1400 m.

CHIUSURE stagionali delle:

SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale.

SP 138 del Passo della Borcola, tra loc. Incapo e confine provinciale.

LOMBARDIA, CHIUSA STATALE 36 A MADESIMO

A causa di condizioni meteorologiche avverse la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni in un tratto all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto non appena possibile.