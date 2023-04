Maestri artigiani, consegnati i diplomi a undici pittori edili in Trentino

mercoledì, 19 aprile 2023

Trento – Sono stati premiati i nuovi undici Maestri artigiani pittori edili del Trentino, professionisti che hanno concluso con successo il corso di 400 ore organizzato dalla Provincia autonoma di Trento con la collaborazione di Accademia d’Impresa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

“Un percorso che rappresenta un investimento importante, perché significa sottrarre tempo al lavoro e agli affetti – ha sottolineato l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport Roberto Failoni -. Come Giunta abbiamo continuato ad investire in questo percorso perché riteniamo importante valorizzare l’esperienza, la competenza e la professionalità dei tanti artigiani trentini, che possono qualificare la propria offerta rimanendo competitivi in un mondo sempre più esigente. Siamo certi saprete essere dei validi ambasciatori del Maestro Artigiano, così come sono sicuro che questo marchio resterà per sempre nel vostro cuore e nella vostra storia” ha concluso l’assessore. Foto di Gianni Penasa Archivio Ufficio Stampa Pat.

La cerimonia di premiazione dei Maestri Artgiani, la trentunesima, si è svolta nella Canonica del METS – Museo Etnografico Trentino San Michele alla presenza, oltre che dell’assessore Failoni, del direttore del METS, Armando Tomasi, del presidente della Camera di Commercio, Gianni Bort, del presidente dell’Associazione Artigiani del Trentino, Marco Segatta, del direttore di Accademia d’Impresa, Bruno Degasperi, del presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, Roberto Matterei, del direttore dell’Ufficio attività commerciali e artigianali della Provincia, Sergio Moratti.

“La figura del Maestro Artigiano rappresenta un percorso importante di cui l’Associazione Artigiani del Trentino è stata promotrice sin dall’inizio, sotto la regia e il coordinamento della Provincia – ha sottolineato il presidente degli artigiani trentini Marco Segatta -. Un titolo che sicuramente è motivo di orgoglio per ognuno di voi, che testimonia la vostra volontà di crescere, investendo nelle vostre professionalità”.

Roberto Matterei, presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, ha ringraziato i corsisti, “che nonostante il forte impegno lavorativo sono riusciti a trovare le motivazioni e la voglia per intraprendere un percorso così lungo e impegnativo”.

Bruno Degasperi, direttore di Accademia d’Impresa, ha rimarcato come, in un contesto che vede l’Italia al diciassettesimo posto in Europa per formazione alla popolazione adulta, “gli undici nuovi maestri artigiani sono i migliori testimoni del valore della formazione, perché l’investimento sulla crescita delle proprie competenze è fondamentale per competere in un mondo sempre più esigente”.

Il percorso formativo di 400 ore è stato strutturato in tre aree distinte: la gestione dell’impresa, che ha affrontato temi come la gestione del bilancio aziendale e il marketing; l’insegnamento del mestiere, inteso come la capacità non solo di trasmettere la professione ma anche di porsi in modo positivo ed efficace nei confronti del cliente; l’area tecnica, concernente gli aspetti più prettamente professionali, durante la quale si sono studiate le ultime tecniche costruttive, le soluzioni e i materiali innovativi.

I nuovi “Maestri artigiani pittori edili”

Agresti Giacomo – Trento

Braito Timoti – Cavalese

Brunelli Nunzio – San Lorenzo Dorsino

Curti Tomas – Trento

Deluca Christopher – San Giovanni di Fassa

Magelli Nicola – Pergine Valsugana

Pisoni Pietro – Trento

Rigo Michele – Trento

Segalla Michele – Ledro

Sighel Mauro – Pergine Valsugana

Tomazzolli Alessio – Predaia