Lupi: nel Bresciano nuovi avvistamenti e indagini su una carcassa ritrovata a Marone

domenica, 14 maggio 2023

Marone (Brescia) – Nuovi accertamenti sulla presenza di lupi nel Bresciano: dopo il caso di Monno dove sono in corso indagini sulle sei pecore sbranate, gli agenti della Polizia provinciale di Brescia è intervenuta sull‘Alto Garda per l’avvistamento di un lupo sulla Gardesana occidentale e a Marone (Brescia) dove a lato della Sp510 è stato recuperato un esemplare di lupo deceduto da una decina di giorni e probabilmente travolto da un veicolo. La carcassa è stata inviata all’Istituto Zooprofilattico di Brescia per le analisi del caso e per l’effettiva determinazione della specie: un accertamento – sostengono alla Polizia provinciale – che si rende necessario per chiarire le cause della morte dell’animale, molto probabilmente travolto da un’auto mentre attraversava la strada.

La Polizia provinciale con le altre forze dell’ordine sta effettuando una mappatura sulla presenza dei lupi nel Bresciano: oltre al branco presente in Alta Valle Camonica viene ipotizzata – dopo gli ultimi episiodi – la presenza del lupo anche tra il lago d’Iseo e la Val Trompia e la zona dell’Alto Garda.