Le stazioni sciistiche del Trentino si promuovono all’estero

domenica, 12 novembre 2023

Passo Tonale – A una settimana dall’avvio ufficiale della stagione invernale con i primi impianti che entreranno in funzione a Madonna di Campiglio al Grostè e sul Ghiacciaio del Presena, il Trentino intensifica la promozione della stagione invernale sui mercati internazionali di riferimento attraverso incontri con gli operatori e i rappresentanti dei media.

Questa settimana si è tenuto a Londra l’appuntamento fieristico World Travel Market, evento chiave nel settore turistico globale. Trentino Marketing ha presenziato con uno stand nell’area Enit/Italia, insieme alle Apt della Valsugana e della Val di Fassa, e alle Dmc Caldana Europe Travel, Trentino Holidays e Italica. L’evento è stato un’opportunità importante per connettersi con operatori globali, con un focus particolare su Regno Unito e Stati Uniti. 5.000 gli espositori, e più di 50.000 i visitatori di questa edizione. Il Trentino ha riscosso un ottimo interesse e si è notata grande attenzione per le Dolomiti, con richieste significative dagli Stati Uniti e Canada,e per le proposte di esperienze di vacanza attiva – anche soft – ed enogastronomica.

Sempre a Londra, il Trentino ha partecipato a ottobre al London International Snowsport, dedicato alla vacanza invernale, insieme alle APT di Val di Sole, Campiglio, Fiemme e Fassa, e a Trentino Holidays. Presentazione dell’offerta e appuntamenti fitti per la vendita di pacchetti invernali in Trentino, ma anche incontri con la stampa di settore, fra cui il Telegraph, il Times e alcune riviste specializzate neve: Snow/Active Traveller, Fall Line, In the Snow.

Sempre sul fronte degli incontri con i media, Praga ha ospitato lo scorso 7 novembre l’incontro stampa per la promozione della stagione della neve. Una trentina i giornalisti che hanno partecipato alla presentazione, corredata da una “cooking class” durante la quale lo chef Emanuele Ridi (protagonista del programma TV “Manu e Matej”) ha ptoposto alcuni piatti trentini, istruendo i partecipanti nella preparazione e cottura dei piatti stessi. Interesse da parte dei media per le aperture degli impianti, le previsioni ed in generale l’offerta sciistica invernale, sia per quanto riguarda gli eventi, sia per quanto riguarda prezzi e promozioni.

Lo scorso 18 ottobre anche i giornalisti londinesi sono stati i protagonisti dell’evento di presentazione della stagione invernale. Ospite della serata la chef/celebrity Roberta D’Elia, conduttrice di programmi televisivi di cucina, che ha illustrato alcuni piatti trentini. Riguardo ai temi invernali presentati durante la serata, sempre alta l’attenzione per lo sci in un momento in cui si va alla ricerca di mete alternative alla Francia e alla Svizzera, tradizionali mete invernali per i sudditi di Sua Maestà. Apprezzata anche la possibilità di altre attività sulla neve (sleddog, passeggiate a cavallo ecc.) per chi la montagna invernale la vive lontano dalle piste.

Trentino protagonista anche ad Amsterdam dove in un incontro tenutosi il 5 ottobre sono state illustrate le novità invernali ad una ventina di rappresentanti dei media, particolarmente interessati alla proposta dello sci all’alba “Trentino Ski Sunrise” ed ai Mercatini di Natale.

Il prossimo 14 novembre sarà la volta della Polonia. Oltre una ventina i giornalisti interessati al mondo neve che hanno aderito all’iniziativa che si terrà a Varsavia. Saranno presentate le novità, il calendario aperture e i principali eventi previsti nella stagione.

E il Trentino è protagonista in queste settimane sui più importanti canali televisivi della Repubblica Ceca e della Germania. Nella Repubblica Ceca la Tv nazionale Ceska Televize sta trasmettendo le cinque puntate del programma televisivo “Manu e Matej”, in prime time su CT2 ogni mercoledì, registrate in Trentino la scorsa stagione invernale. La Val Rendena, con Madonna di Campiglio è stata protagonista della prima puntata, andata in onda il 1 novembre. (è visibile a questo link https://www.ceskatelevize.cz/porady/11805410130-manu-a-matej/).

Nelle prossime settimane andranno in onda quelle dedicate alla Val di Sole e la Val di Non, la Val di Fassa, San Martino di Castrozza e l’Alpe Cimbra. Puntate che vedranno tre ulteriori repliche nel corso della stagione. Naturalmente grande risalto viene dato sui canali social, oltre alla possibilità di vedere le puntate sui canali online della TV.

Contemporaneamente, sui canali Ocko Tv e Ocko Star, andranno in onda le puntate del programma “Uzit Trentino”, girate lo scorso ottobre in numerose località della nostra provincia. Le prime due puntate hanno come protagoniste Madonna di Campiglio e la Val di Sole, le successive saranno dedicate al Garda Trentino, alla Paganella e alla città di Trento. Previste anche qui altre 5 repliche delle puntate, per cinque settimane.

In Germania il Trentino andrà in onda sulla Hessischer Rundfunk, TV pubblica della regione dell’Assia, che trasmette su tutto il territorio nazionale e che fa parte del gruppo ARD. Un articolato e lungo servizio dedicato al nostro territorio, dal lago di Garda alle Dolomiti, passando per la città di Trento, l’altopiano cimbro, il borgo di Mezzano, la Val di Fassa con il concerto dei Suoni delle Dolomiti, la Valle dei Laghi con la grappa e la Rotaliana con il Trentodoc, è stato trasmesso in prime time lo scorso 3 novembre e sono previste delle repliche. Le immagini girate nelle varie zone sono disponibili nell’archivio dell’emittente.

https://www.ardmediathek.de/sendung/die-ratgeber/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8zODIyMDAzNw

https://www.ardmediathek.de/video/reisen/trentino-entdecken-italien-zwischen-gardasee-und-dolomiten/hr-ernsehen/MzA5MTAzY2UtOGE4MC00N2M2LTg4OWItYzliZGQwYTMxMWZi