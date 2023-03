L’Adamello Ski Raid in versione mondiale a Ponte di Legno

giovedì, 9 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Un grande appuntamento agonistico nel Comprensorio dell’Alta Valle Camonica: è l’Adamello Ski Raid in versione mondiale, con un percorso in quota e montepremi di 30mila euro

Ponte di Legno (Brescia) e le sue imponenti e affascinanti vette in alta quota è in pieno fermento in vista dell’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid, in programma sabato 25 marzo e valido quest’anno pure come campionato del mondo long distance team, nonché come prova del circuito internazionale La Grande Course.

Il Comitato organizzatore dell’Adamello Ski Team, presieduto da Alessandro Mottinelli e con direttore di gara la guida alpina Guido Salvetti, hanno disegnato un nuovo tracciato di gara che si annuncia con un livello tecnico importante e soprattutto spettacolare, come tradizione di questo evento. Il percorso avrà uno sviluppo di 32 chilometri e un dislivello di 2015 metri, con partenza e arrivo a Ponte di Legno. Dopo lo start i concorrenti saliranno con gli sci ai piedi la valle del Pisgana fino a raggiungere punta del Venerocolo (3323 metri di altitudine), per affrontare poi passaggi di straordinario fascino come Cresta Croce con il cannone della Grande Guerra, Passo Lobbia, Mandrone, passo dei Tre Denti, il ghiacciaio del Pisganino e la discesa finale (nelle foto © Torri-Piazzi-Meneghello-Martini).

Si annuncia dunque un evento di elevata caratura, nella formula a coppie, e che complessivamente propone un montepremi di ben 30.800 euro e presenta delle interessanti novità, la prima fra tutte la premiazione delle categorie master. Come è sempre stato nello stile dell’Adamello Ski Raid i primi classificati delle categorie maschili e femminili riceveranno l’identico importo, nel rispetto della parità di genere.

Vista la validità iridata il Comitato Organizzatore, grazie alla disponibilità del consorzio Pontedilegno-Tonale e delle amministrazioni territoriali, è programmata per la sera di venerdì 24 marzo la sfilata di tutte le squadre partecipanti, con la bandiera della propria nazione e un momento ufficiale con tutte le istituzioni.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 18 marzo 2023, con tutti i dettagli reperibili sul sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo www.adamelloskiraid.com.