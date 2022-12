La stagione Fisi del Trentino con 246 eventi e oltre mille gare di categoria: dati e programma

sabato, 3 dicembre 2022

Passo Tonale – È tempo di indossare il pettorale per la Federazione Italiana Sport Invernali del Trentino, per i suoi 90 sci club affiliati e per gli oltre 8000 tesserati in vista della nuova stagione sportiva e organizzativa, che ha fatto il suo esordio con l’evento «FisiStart» presso la Distilleria Marzadro di Nogaredo e al cancelletto già lunedì 5 dicembre con la prima Fis di sci alpino all’Alpe del Cermis. E non si poteva che scegliere un giorno migliore per celebrare l’avvio della stagione se non quello che ha visto la combinatista Annika Sieff salire sul podio in Coppa del Mondo a Lillehammer e il ritorno in gara della campigliana Laura Pirovano giunta 23esima nella discesa vinta da Sofia Goggia a Lake Louise. E in sala c’era pure la slalomista roveretana Martina Peterlini, che ha ufficializzato il suo ritorno in Coppa del Mondo a fine dicembre a Semmering. Foto di Matteo Bridarolli.

Per il movimento presieduto da Tiziano Mellarini, che vanta ben 89 anni di storia, 13 medaglie olimpiche, 43 medaglie mondiali e ben 78 medaglie ai mondiali giovanili, sta per prendere il via una stagione che si annuncia particolarmente intensa in quanto a competizioni in calendario nelle 12 discipline che si praticano sulle nostre piste. Oltre a Mellarini, che ha snocciolato numeri impressionanti, a ribadire il concetto ci hanno pensato pure il vice presidente vicario della Fisi Stefano Longo, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Elio Grigoletto, e il presidente del Coni Trento Paola Mora, nonché tutti i componenti del neo eletto Consiglio Regionale Trentino della Fisi.

Quelli contenuti nell’Agenda FISI 2023, il prezioso vademecum che raccoglie l’anima dell’universo degli sport della neve, compresi tutti i calendari agonistici, sono infatti numeri robusti. Nel dettaglio le manifestazioni proposte da dicembre ad aprile sono ben 246, per complessive 1002 gare di categoria, delle quali il 55% circa sono di sci alpino, e più precisamente 136, il 22% di sci di fondo con 54 eventi, quindi 12 di biathlon, 12 di salto e combinata nordica, 8 di skicross, 8 di snowboard, 5 di sci alpinismo, 4 di freestyle, 4 di slittino, 2 di sci d’erba.

In quanto a validità in Trentino andranno in scena 2 eventi di Coppa del Mondo, 3 di Coppa Europa, 6 eventi top di caratura internazionale, 6 appuntamenti di Campionato italiano.

Sarà soprattutto un inverno in modalità young quello ormai alle porte, perché, oltre agli appuntamenti prestigiosi, gli eventi con validità internazionale sono ben 54, senza dimenticare le 6 competizioni di campionato italiano, la maggior parte dei quali con protagonisti sciatori delle categorie under. A partire dal Trofeo Coni invernale, inserito come manifestazione di apertura del quadriennio Olimpico di Milano – Cortina 2026 e che si disputerà per la prima volta nella storia dopo un’edizione promozionale pre covid. L’appuntamento è previsto per il fine settimana del 17 e 18 dicembre ed è riservato agli under 14 provenienti da tutta Italia che gareggeranno nello sci alpino a Pinzolo, nello sci di fondo a Passo Campo Carlo Magno, nello snowboard e skicross a Madonna di Campiglio, nel salto e combinata a Pellizzano e nel biathlon in Val di Rabbi. Lo stesso fine settimana ci sarà poi spazio all’Arge Alpe, evento under 16 di sci alpino che coinvolge le comunità delle regioni alpine ed avrà come teatro le piste dell’Alpe Cimbra. E sempre in tema giovani tornano a gran carriera i due eventi internazionali, ex trofeo Topolino, Skiri XTrophy a Tesero e AlpeCimbra Fis Children Cup a Folgaria. A livello internazionale da non perdere poi la prima edizione della Fis New Star Trophy di salto speciale giovani a Predazzo, in modalità under 15.

Da segnare in rosso poi l’intramontabile 3Tre di slalom di Madonna di Campiglio il 22 dicembre, la tre giorni finale del Tour de Ski in Val di Fiemme dal 6 all’8 gennaio, i due appuntamenti di Coppa Europa di sci alpino a San Giovanni di Fassa il 16 dicembre con lo slalom maschile e di Folgaria il 6 e 7 febbraio con due slalom gigante maschile. E poi spazio anche allo skicross il 23 e 24 marzo a Passo San Pellegrino con la due giorni di Coppa Europa. Da focalizzare poi la 30esima Lagorai Cima d’Asta di sci alpinismo il 12 marzo e 6 eventi tricolori di sci alpinismo a Vermiglio, di fondo under 20 e under 23 a Tesero, under 14 a Vermiglio, quindi di salto e combinata a Pellizzano e Predazzo, per finire con il Criterium Nazionale Cuccioli di sci alpino il 18 e 19 marzo a Folgaria.

Oltre all’aspetto organizzativo il Comitato Trentino FISI ha come priorità la crescita agonistica dei giovani sciatori di tutte le discipline per traghettarli nelle squadre nazionali. Per la stagione 2022/23 gli «aquilotti» che indossano la tuta azzurra sono ben 82 e 40 i tecnici con vari compiti. Rinnovate anche le squadre agonistiche di Fisi del Trentino, federazione che si distingue per il fatto che gestisce direttamente i migliori talenti provinciali seguiti da tecnici con esperienza internazionale e figure professionali di supporto, grazie al prezioso supporto della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Marketing. I giovani atleti inseriti nelle squadre di Comitato Trentino sono in totale 163 seguiti da 49 allenatori federali.

I 18 eventi Top della stagione FISI Trentino

16 dicembre: Coppa Europa slalom maschile (sci alpino) San Giovanni di Fassa

17-18 dicembre: Trofeo Coni Winter (alpino, fondo, biathlon, salto, snowboard, skicross) Val Rendena e Val di Sole

17-18 dicembre: Arge Alpe (sci alpino) Alpe di Pampeago

22 dicembre: 3Tre Coppa del Mondo slalom maschile (sci alpino) Madonna di Campiglio

6-8 gennaio: Tour de Ski (sci di fondo) Val di Fiemme

8 gennaio: Campionati italiani vertical (sci alpinismo) Paganella

14 gennaio: Fis New Star Trophy (salto speciale) Predazzo

14-15 gennaio: Campionati italiani giovani e under 23 (sci fondo) Lago di Tesero

21-22 gennaio: Skiri Trophy (sci fondo) Lago di Tesero

22-28 gennaio: 52ª AlpeCimbra Fis Children Cup (sci alpino) Folgaria

29 gennaio: 50ª Marcialonga (sci fondo) Valli di Fiemme e Fassa

4 febbraio: Campionati italiani under 14 femminili (salto e combinata) Pellizzano

6-7 febbraio: Coppa Europa slalom gigante maschile (sci alpino) Folgaria

11 febbraio: Campionati italiani Under 16 M/F (salto e combinata) Predazzo

12 marzo: 30ª Lagorai Cima d’Asta (sci alpinismo) Val Malene

18-19 marzo: Criterium Nazionale Cuccioli (sci alpino) Folgaria

17-19 marzo: Criterium Italiano Under 14 (sci fondo) Vermiglio

23-24 marzo: Finale Coppa Europa (skicross) Passo San Pellegrino

I numeri della stagione 2022/2023

ATLETI e TECNICI AZZURRI – Gli atleti trentini inseriti nelle nazionali di specialità sono complessivamente 82 (10 nello sci alpino, 12 nello sci di fondo, 3 nel biathlon, 3 nel salto speciale, 11 nella combinata nordica, 16 nello snowboard, 2 nel freestyle, 7 nello skicross, 3 nello sci alpinismo, 6 nello skiroll, 9 nello sci d’erba). Il Trentino è ben rappresentato anche come tecnici inseriti in nazionale, per l’esattezza 40 (10 nello sci alpino, 4 nel fondo, 5 nello snowboard, 1 nello skicross, 2 nel biathlon, 11 nella combinata nordica, 2 nel salto speciale, 1 nello sci alpinismo, 1 nello sci d’erba, 3 nel freestyle).

SQUADRE GIOVANILI FISI TRENTINO – I giovani atleti inseriti nelle squadre di Comitato Trentino sono in totale 163 seguiti da 49 allenatori federali. Nel dettaglio 26 fanno parte del team dello sci alpino, 49 di sci di fondo, 7 skicross, 15 salto e combinata nordica, 3 skiroll, 26 nel biathlon, 11 nello snowboard, 7 nello skialp, 7 nello slittino, 12 nello sci d’erba.

I NUMERI FISI – 8000 Tesserati; 88 sci club affiliati; 12 discipline praticate; 106 allenatori certificati FISI; 128 giudici di gara; 16 allievi giudici di gara; 510 piste omologate FISI; 13 medaglie ai Giochi Olimpici (3 oro, 2 argento, 8 bronzo); 43 medaglie ai campionati mondiali (8 oro, 19 argento, 16 bronzo); 78 medaglie ad eventi mondiali giovanili (21 oro, 23 argento, 34 bronzo).

Occhio ai nuovi circuiti FISI

Il mondo degli sport invernali del Trentino è in continua crescita, grazie ad un’organizzazione di buon livello, allo straordinario lavoro dei tanti sci club e delle squadre agonistiche di Fisi del Trentino e per merito dei grandi eventi che si disputano ogni anno. Senza tralasciare che fra quattro anni anche le nostre piste ospiteranno competizioni delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina. Proprio in quest’ottica è aumentato anche l’interesse di importanti realtà economiche, che hanno deciso di abbinare il proprio marchio a quello di Fisi del Trentino, che ha intestato i vari brandi ai circuiti agonistici delle 12 discipline. Ecco il dettaglio:

DAO CONAD: Baby e cuccioli sci alpino e sci fondo

OROS: ragazzi sci alpino

ITAS MUTUA: allievi sci alpino e giovani e senior sci fondo

PASTIFICIO FELICETTI: Fis e Fis Junior sci alpino

DOLOMITI ENERGIA: sci alpino giovani

POLICURA: sci alpino senior e master

EUROBRICO: ragazzi sci di fondo

CASSE RURALI TRENTINE: allievi sci fondo

MELINDA: snowboard

TRENTINGRANA: biathlon

CAVIT: sci alpinismo

CODIPRA: salto e combinata nordica