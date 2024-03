La situazione viabilità nelle vallate e località montane del Trentino

lunedì, 4 marzo 2024

Trento – Le condizioni meteorologiche sono in miglioramento su tutto il territorio Trentino: da ieri a stamattina sono caduti mediamente 5 – 10 mm d’acqua, con accumuli maggiori sui settori sudorientali, la quota neve è attorno ai 1400 metri o localmente sotto ma con accumuli al suolo generalmente solo oltre i 1600 metri. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio si prevede l’esaurimento delle precipitazioni con probabili schiarite fino alle ore centrali di domani. Dal pomeriggio di domani e nella giornata di mercoledì sono probabili precipitazioni diffuse, più intense dalla sera di domani e fino al mattino di mercoledì, con la quota neve in calo a 1400 metri o a quote inferiori, soprattutto di notte e durante le fasi più intense. Per giovedì e venerdì si prevede una bassa probabilità di precipitazioni.

La situazione della rete viaria in Trentino

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Si segnala lungo la SS 47 della Valsugana stillicidio d’acqua all’imbocco della galleria dei Crozi 1 in direzione Pergine Valsugana, si raccomanda di limitare la velocità. CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA della SS 349 Val d’Assa Pedemontana Costo per frana a monte di loc. Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana

CHIUSURA della SP 133 dir tra loc. Lochere e intersezione tratto di SP 133 di Monterovere (Menador); deviazione predisposta loco.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Permane la CHIUSURA della SP 79 del Passo Brocon per pericolo valanghe da loc. Piancavalli al passo, nel comune di Castello Tesino.

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Quota neve oltre i 1600 m, non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Permane la CHIUSURA della SP 79 del Passo Brocon per pericolo valanghe da loc. Piancavalli al passo, nel comune di Castello Tesino.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Quota neve otre i 1400 m, non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

APERTA al traffico la SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga chiusa per pericolo valanghe.

Chiusura stagionale della SP 215 di Pampeago, il tratto terminale.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

SS 12 Tangenziale di Trento direz nord, si raccomanda di limitare la velocità per presenza di irregolarità nel piano viabile.

Nel corso della notte sono caduti ulteriori 10 cm di neve in loc Vason sul monte Bondone.

Transito a senso unico alternato lungo la SP 25 di Garniga a monte dell’abitato di Aldeno per smottamento di monte.

VALLE DI NON

Qualche centimetro di neve caduta nella notte sopra i 1500 – 1600 metri di quota. Non si segnalano particolari problemi per la circolazione. SP 14 di Tovel non percorribile per chiusura invernale.

Strade sett 5B – VALLE DI SOLE

Nel corso della notte sono caduti circa 5 cm di neve sopra i 1500 m di quota. Strade trattate e percorribili, non si segnalano particolari problemi per la circolazione. Chiusa la SP 94 di Stavel per pericolo valanghe. SP 141 di Bolentina chiusa per pericolo valanghe dall’intersezione con l’abitato di Bolentina all’abitato di Montes: transito consentito per fasce orarie 7- 8.30-12-13.30; 16.30 – 19.00 sotto sorveglianza dei vigili del fuoco di Malè.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Qualche centimetro di neve caduta nella notte sopra i 1300 metri di quota. Non si segnalano particolari problemi per la circolazione.

ALTO GARDA E LEDRO

Qualche centimetro di neve caduta nella notte sopra i 1300 metri di quota sul Bondone e verso Passo Tremalzo. Non si segnalano particolari problemi per la circolazione. Permane senso unico alternato per smottamento sulla SP 88 della Val di Gresta al km 8,450.

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Nel corso della notte sono caduti circa 20-25 cm di neve in località Passo Coe.

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse..

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale.