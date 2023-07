La Ion Cup fa tappa al Passo Tonale: festa della mountain bike

giovedì, 6 luglio 2023

Passo Tonale – Nel fine settimana al Bike Park del Tonale è in programma la seconda prova stagionale del circuito nazionale che coinvolge appassionati di ogni età e livello. Un ritrovo di amici vecchi e nuovi, accomunati dalla passione per le mountain bike e desiderosi di mettersi alla prova in un clima di festa, pensando a far registrare il tempo migliore, ma soprattutto a divertirsi, trascinati dal tifo incessante del pubblico.

Ecco il senso che anima la “Ion Cup”, circuito amatoriale nazionale che nel fine settimana vivrà la sua seconda tappa stagionale al Bike Park del Passo Tonale. Per consentire lo svolgimento delle gare, sabato 8 resterà chiusa per tutto il giorno la pista blu, mentre domenica 9 lo stop riguarderà al mattino la rossa e nel pomeriggio la nera.

Sabato è prevista la “Junior Ion Cup”: il programma prevede, dalle 12, due prove cronometrate su un facile tracciato in discesa lungo circa 1.500 metri (sulla pista blu “Easy rider”). Soltanto il tempo più basso verrà preso in considerazione per la classifica. Tutti i giovani partecipanti, dai 6 ai 14 anni, riceveranno comunque una medaglia, a prescindere dal piazzamento.

Domenica, invece, spazio alla “Ion Cup”, aperta a tutti, dai 12 anni in su: i partecipanti si sfideranno (dalle 9) su 3 prove cronometrate, 2 sulla pista rossa “Upper way” lunga 1.700 metri (farà graduatoria il miglior tempo) e una terza sulla nera “Race line” di 2mila metri. Le classifiche verranno differenziate per età, genere e tipologia di mountain bike (enduro, downhill e e-bike).