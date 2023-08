Interventi su sentieri e strutture alpinistiche in Trentino

sabato, 26 agosto 2023

Trento – Sentieri di montagna, manutenzione straordinaria: dalla Provincia arrivano i finanziamenti. Le risorse sono state messe a disposizione delle strutture alpinistiche e della manutenzione straordinaria dei sentieri dalla Giunta provinciale di Trento su proposta dell’assessore Roberto Failoni.

“Questa nuova ripartizione – sostiene l’assessore Failoni – ci consente di dare risposta alle numerose domande già positivamente istruite e di assicurare al contempo maggiore sicurezza nella percorrenza dei sentieri a residenti e turisti e un’ulteriore qualificazione della nostra offerta in termini di servizi ricettivi e di ricoveri in quota”.

Nel dettaglio: 1.495.000 euro – 110.000 euro per le imprese private e 1.395.000 euro per enti ed associazioni – sono destinati ad agevolazioni per investimenti fissi dei rifugi e per la costruzione di nuovi bivacchi o per la loro ristrutturazione, mantenimento in efficienza o straordinaria manutenzione. Altri 265.00 euro sono invece stanziati a favore di enti ed associazioni per attività di manutenzione straordinaria dei tracciati alpini.