Intensa perturbazione atlantica sulle Alpi, limite delle nevicate in calo

venerdì, 1 dicembre 2023

Trento – Una perturbazione atlantica sta provocando precipitazioni diffuse e intense sul territorio. Al momento sono confermate le previsioni meteo che hanno portato all’emissione dell’allerta gialla della Protezione civile, fino alle 18 di domani, sabato 2 dicembre. Attualmente il limite delle nevicate è ancora piuttosto alto, fra i 2.400 e i 2.600 metri. Mediamente si sono registrati dai 40 agli 80 millimetri di pioggia, in modo particolare sui settori meridionali e occidentali, con punte superiori ai 100 millimetri (a Malga Bissina, 121 millimetri).

Per le prossime ore le precipitazioni continueranno con questa intensità fino alla mezzanotte, per poi cominciare ad attenuarsi gradualmente, a partire da ovest. La coda della perturbazione sarà caratterizzata dal transito del fronte freddo che porterà un abbassamento della temperatura in mattinata e il conseguente abbassamento del limite delle nevicate attorno ai mille metri di quota.

L’esaurimento è previsto verso la tarda mattinata di domani Seguirà l’intensificarsi degli episodi di vento a tratti forte nel corso del pomeriggio. Domenica è previsto cielo sereno e temperature in brusco calo.