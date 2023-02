Incidenti sulle piste, interventi al Tonale, Aprica, Bormio e Madesimo

sabato, 11 febbraio 2023

Passo Tonale – Interventi sulle piste al Tonale e Ponte di Legno (Brescia), e in provincia di Sondrio ad Aprica, Madesimo e Bormio. L’incidente più grave a Livigno dove uno scialpinista di 48 anni è morto travolto da una valanga.

Numerosi gli interventi di soccorso a Ponte di Legno e al Passo Tonale: nella località al confine tra l’Alta Valle Camonica e la Val di Sole è giunto a metà mattina l’elisoccorso per recuperare un ragazzo di 10 anni e un 47enne rimasti feriti nella parte finale della pista Giuliana. L’elisoccorso (nella foto) inviato dalla centrale di Sondrio è atterrato sul piazzale a pochi passi dalla statale 42 e della seggiovia Nigritella e il 47enne è stato trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo. Sul posto erano presenti anche gli uomini del soccorso piste e un mezzo di soccorso avanzato con l’equipe medica del 118. Altri sciatori sono stati soccorsi durante la giornata sulla pista Bleis e Valbiolo.

Nelle stazioni sciistiche valtellinesi sono stati effettuati dieci interventi di soccorso di sciatori e scialpinisti: oltre al 48enne scialpinista morto a Livigno sono stati effettuati tre interventi nel Piccolo Tibet, due ad Bormio, Santa Caterina Valfurva e Madesimo e uno ad Aprica per cadute o incidenti in pista e quasi tutti in codice giallo.