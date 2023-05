Incidenti stradali, in Trentino riunione dell’Osservatorio: richiesti nuovi autovelox

sabato, 6 maggio 2023

Monte Bondone (Trento) – Si è tenuta la prima riunione dell’Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale, di recente costituito in seno al Commissariato del Governo di Trento, avente l’obiettivo di effettuare un attento monitoraggio dei sinistri stradali e di avviare una connessa attività di analisi e di approfondimento delle principali cause degli stessi, al fine di indirizzare prioritariamente ogni iniziativa utile e ridurre in modo significativo gli incidenti nell’ambito provinciale.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Stradale, delle Polizie Municipali di Trento Monte-Bondone, dell’Alta Valsugana, di Mori Brentonico, dell’Alto Garda e Ledro, di Rovereto – Valli del Leno, degli Uffici della Motorizzazione della Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Gestione Strade e del Dipartimento del Territorio e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento.

In una prospettiva di governance finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza stradale e ad incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione veicolare, l’aggiornamento costante di una mappa degli incidenti stradali costituisce, infatti, un importante strumento conoscitivo per orientare in maniera mirata i servizi di prevenzione delle Forze dell’Ordine e, nel contempo, utile indicatore per gli interventi di carattere repressivo e di efficacia deterrente.

A tale proposito, sono state comunicate le richieste di installazione di “autovelox” che presentano i requisiti di legge e pertanto approvate dal Commissariato del Governo. In particolare, il decreto di aggiornamento di installazione di autovelox – che verrà altresì pubblicato presso il sito istituzionale del Commissariato del Governo – conterrà i tratti stradali lungo i quali sarà possibile provvedere all’installazione di dispositivi fissi di rilevamento della velocità presso i comuni di Rovereto, Nago-Torbole, Isera, Mori, Caldonazzo, Levico-Terme e Tenna.

Al contempo, per garantire ogni utile intervento di prevenzione e repressione delle condotte pericolose al fenomeno dell’incidentalità stradale, è stato dato ulteriore impulso ai servizi di controllo del territorio che dovranno essere attuati lungo i tratti stradali in cui – sempre più spesso – si assiste ad un elevato tasso di incidentalità stradale, in parte dovuto ad incidenti causati da motociclisti che percorrono ad alta velocità i tratti stradali presenti lungo il territorio provinciale.

In particolare, attraverso un piano di controllo del territorio verranno successivamente pianificati servizi mirati e congiunti da espletare anche con il valido supporto delle polizie locali.

Infine, è stato messo a punto un nuovo applicativo informatico che consentirà all’Osservatorio, da un lato, di omogeneizzare sul territorio la raccolta dei dati e, dall’altro, di acquisire in modo speditivo un arricchito dettaglio di informazioni relative a tutti gli incidenti stradali occorsi in ambito provinciale.

L’applicativo in parola verrà distribuito a tutte le Forze di Polizia ed, altresì, alle Polizie Locali dei Comuni della provincia, al fine di rinforzare la capacità di governo dei territori di competenza, nell’ottica di una sempre crescente “sicurezza partecipata”.

La rilevazione statistica dei dati così raccolti, che verrà curata dalla Polizia stradale, consentirà, inoltre, di procedere ad una georeferenziazione e mappatura dei tratti di strade caratterizzati da fattori di pericolosità, al fine di orientare gli enti proprietari ad una revisione delle condizioni di viabilità e/o alla messa in sicurezza dell’ambiente stradale. L’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale si riunirà periodicamente.