Incendio in abitazioni al Passo Tonale e Carbonare di Folgaria

lunedì, 22 gennaio 2024

Vermiglio (Trento) – Doppio intervento dei vigili del fuoco in Trentino nelle ultime ore, il primo al Passo Tonale e il secondo a Carbonare di Folgaria.

Nel primo intervento al Tonale sono intervenuti i vigili del fuoco del Corpo di Vermiglio per l’incendio di un appartamento e relativo sottotetto. I pompieri, con autoscala, Aps e 12 volontari, hanno evitato il peggio, oltre a domare le fiamme è stata messa in sicurezza l’abitazione e il sottotetto di una parte del condominio Valsellina. Non ci sono stati feriti e le cause e i danni sono in fase di accertamento.

Il secondo intervento a Carbonare di Folgaria: i vigili del fuoco volontari di Folgaria, di Carbonare, Lavarone, Vattaro e Pergine, ai quali si sono uniti i permanenti di Trento, sono intervenuti in un appartamento di Carbonare di Folgaria per l’incendio dovuto a una canna fumaria mal funzionante. Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili.