Inaugurata la nuova seggiovia Valena al Tonale, Panizza: “Innovativa e al passo coi tempi”

venerdì, 22 dicembre 2023

Passo Tonale – E’ stata inaugurata ieri sera la nuova seggiovia Valena, entrata in funzione da inizio dicembre. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Carosello Spa Davide Panizza, il sindaco di Vermiglio Michele Bertolini, il consigliere provinciale Carlo Daldoss, il presidente di Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il direttore di Apt Val di Sole Fabio Sacco, don Antonio Leoncelli, quindi il neo comandante della Stazione carabinieri di Vermiglio, i carabinieri e la Polizia di Stato in servizio sulle piste del Tonale, la Forestale, i maestri delle scuole sci, i dipendenti della società che gestisce gli impianti, albergatori, operatori economici e i cittadini di Vermiglio, del Tonale e anche della Valle Camonica.

Il presidente Davide Panizza (nel video) ha illustrato le caratteristiche dell’opera costata complessivamente 7 milioni e mezzo, che “è innovativa e al passo con i tempi, un impianto con sedili riscaldati e migliorie ecologiche, un tappeto innovativo per i bambini per facilitare l’ingresso e rendere più agevole l’accesso ai principianti”. La portata è di 3mila persone-ora, il doppio di quella precedente e – come ha sottolineato Davide Panizza “i primi risultati si sono visti domenica scorsa quanto abbiamo superato i 14mila passaggi, mentre con la vecchia seggiovia non si superava gli 11mila passaggi”. I vantaggi – ha proseguito Davide Panizza – sono numerosi: “l’impianto è curato nei minimi dettagli, dall’aspetto architettonico e urbanistico fino all’illuminazione”.

Sono inoltre intervenuti il consigliere provinciale Carlo Daldoss che ha sottolineato l’importante innovazione e le opportunità che il turismo in alta quota offre, e il primo cittadino di Vermiglio, Michele Bertolini, ha evidenziato che è la prima inaugurazione da sindaco di un impianto di risalita “e la speranza che ce ne siano altri in futuro“.

“La Carosello – ha proseguito Bertolini – è una società di sistema per il Comune e ora stiamo pensando al futuro e offrire servizi in più ai turisti che sono importantissimi per la nostra comunità”.

L’impianto è stato benedetto da don Antonio Leoncelli, prima del taglio del nastro inaugurale e un momento di festa e scambio di auguri al Redival.

di Angelo Panzeri