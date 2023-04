In Trentino Alto Adige torna la neve, previsti 30 centimetri oltre i 1700 metri

mercoledì, 12 aprile 2023

Passo Tonale – Da questa sera alle prime ore di venerdì una perturbazione atlantica interesserà anche il Trentino determinando precipitazioni diffuse e localmente anche a carattere di rovescio. La fase più intensa è prevista al mattino e nelle ore centrali di domani, giovedì 13 aprile.

Entro le prime ore di venerdì sono attese cumulate medie di precipitazione di 20 e 40 millimetri ed altrettanti centimetri di neve oltre 1700 metri circa. La quota neve, inizialmente oltre i 1700 metri circa, tenderà ad abbassarsi fino a 800 – 1000 metri durante le fasi più intense e a fine evento. I venti – secondo la previsione di Meteotrentino – tenderanno a rinforzare da nord con locali raffiche superiori a 60 km/h.

La neve torna ad imbiancare anche l’Alto Adige. Secondo il bollettino di allerta stilato dal Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile dell’Alto Adige, a partire dalla mezzanotte di oggi sono attese precipitazioni diffuse a carattere nevoso, anche a fondovalle. Nella zona di Vipiteno sono attesi circa cinque centimetri di neve, al Brennero le nevicate potranno raggiungere i 20 centimetri. Situazione simile anche sulle Dolomiti e in alta Val Pusteria, dove anche in questo caso le precipitazioni di carattere nevoso raggiungeranno i 20 centimetri. “A Resia si prevedono poco meno di 10 centimetri”, spiega il meteorologo Philipp Tartarotti, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe. Nelle zone dell’Alta Val Venosta, della Wipptal e dell’Alta Val Pusteria, per domani, 13 aprile, è previsto il livello di allerta giallo. Tutti i dipendenti ed i mezzi del Servizio strade della Provincia sono pronti ad entrare in azione. “La popolazione è invitata a prestare attenzione ed a dotare i veicoli di equipaggiamento invernale”, sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer.