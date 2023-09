Impianti del Passo Tonale: primo bilancio della stagione estiva

mercoledì, 6 settembre 2023

Passo Tonale – Estate in linea con gli ultimi anni, in particolare il 2022 che aveva fatto registrato passaggi e numeri record sulle seggiovie e cabinovie del Passo Tonale, gestite dalla Società Carosello-Tonale. Due i versanti presi d’assalto dai turisti: Valbiolo, scelto dai biker con a disposizione tre diversi trail di differente difficoltà: facile, medio, difficile, e quello del Presena, con i diversi itinerari in alta quota, tra cui il Sentiero dei Fiori. Quattro gli impianti in funzione quest’estate: seggiovie Valbiolo e Contrabbandieri, cabinovia Paradiso e telecabina Presena.

“E’ stata una stagione positiva – sostiene Davide Panizza (nella foto), presidente della Società Carosello – E’ partita con pioggia e temperature non certamente da luglio che ha caratterizzato le prime settimane, poi abbiamo avuto un ottimo agosto, con un recupero di passaggi che ci hanno portato sui livelli delle scorse estati”. “La stagione estiva, specie in alta quota, è breve – prosegue Panizza – basta poco per passare da positivo a negativo, noi siamo soddisfatti dell’andamento complessivo”.

I numeri a fine agosto sui quattro impianti della Carosello: 85 mila passaggi – corse semplici – sugli impianti della Carosello, mentre 42.700 sono stati i passaggi con la opportunity card Val di Sole.

La seggiovia Contrabbandieri è stata chiusa domenica scorsa, mentre saranno in funzione fino al 10 settembre la seggiovia Valbiolo, fino al 17 settembre la cabinovia Presena e fino al 24 la cabinovia Paradiso. Da fine mese la società Carosello guarderà alla stagione invernale, con una grande novità in arrivo.

di An. Pa.