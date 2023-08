Il progetto Clean Up Days ha fatto tappa a Pontedilegno-Tonale

giovedì, 31 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il progetto “Clean Up Days” promosso da Amsi in collaborazione con i partner Level Gloves e Kinder Joy of Moving coinvolge le 15 scuole italiane organizzatrici delle Finali Regionali- Provinciali del GranPremio Giovanissimi.

Sabato 26 agosto il progetto ha fatto tappa nel comprensorio Pontedilegno-Tonale dove la Scuola Sci Pontedilegno – Tonale ha organizzato la raccolta dei rifiuti sul territorio a cui hanno partecipato circa 75 persone tra bambini, ragazzi, genitori e maestri di sci. Il gruppo si è radunato alla partenza della Cabinovia a Ponte di Legno e si è spostato al Passo del Tonale dove smistatosi in diversi nuclei operativi si è dedicato alla raccolta di numerosi rifiuti di vario genere lungo le piste (Zona Serodine – Scoiattolo).

Tutti i partecipanti si sono mostrati attenti e sensibili al tema della sostenibilità e del rispetto della natura, ripromettendosi di proporre altre iniziative simili e di coinvolgere sempre più persone. Anche in questa occasione allo sport va riconosciuto il grande ruolo educativo che ricopre e che accompagna la crescita di tanti ragazzi che hanno voluto condividere questa esperienza green.