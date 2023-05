Il messaggio del Trentino all’Adunata Alpini di Udine

domenica, 14 maggio 2023

Udine – “La sfilata è un po’ l’essenza dello spirito degli Alpini. Parteciparvi vuol dire vicinanza, rispetto e riconoscenza”. Sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, oggi ad Udine assieme agli assessori Segnana (per la Provincia), Ossanna (regione), il vicepresidente regionale Paccher, i consiglieri Paoli e Savoi e ad altri rappresentanti istituzionali trentini per la 94° Adunata Nazionale degli Alpini.

“Siamo qui per dire grazie agli Alpini – ha commentato Fugatti – che in ogni momento dell’anno, in qualsiasi condizione e situazione, ci sono sempre ed offrono il loro prezioso contributo alla comunità attraverso lo spirito volontaristico. Un esempio di altruismo, disciplina, solidarietà che rende la nostra terra più ricca e più sicura. Grazie di cuore”.