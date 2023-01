Il lupo in Alta Valle Camonica: le immagini e il racconto del fotografo Bariselli

giovedì, 12 gennaio 2023

Ponte di Legno – Il lupo in Alta Valle Camonica e, dopo gli avvistamenti che risalgono al 2014, ora si è formato un branco che l’escursionista, appassionato naturista e fotografo Fausto Bariselli, 50enne, con attività a Pian Camuno (Brescia) ha immortalato in una sequenza di foto, che saranno ora pubblicate nel libro “Mi inchino… il re è tornato” (foto © Fausto Bariselli).

Nel 2014 in Alta Valle Camonica erano stati avvistati dei lupi dalle guardie provinciali, mentre nel 2020 al Tonale, grazie ai richiami, era stata segnalata la presenza di almeno un lupo. Adesso – attraverso le immagini del fotografo camuno – c’è la certezza di un branco che si sposta in alta quota tra l’alta Valle Camonica, il Tonale e la Val di Sole.

La prima volta che Fausto Bariselli si è imbattuto in un lupo è stata nella zona che gli esperti chiamano punto d’incontro dei lupi. “Il 7 ottobre 2021 – svela Fausto Bariselli – ho visto per la prima volta il lupo e di lì a qualche settimana, il 29 ottobre, sono tornato e in quell’occasione vidi il capobranco con la sua femmina e alcuni cuccioli”. Il fotografo camuno è tornato lo scorso 7 ottobre 2022 in Alta Valle e ha avuto un altro incontro ravvicinato: “Erano a 100-150 metri – racconta Fausto Bariselli – e per me è stata una grande emozione”.

Agli amici Fausto Bariselli aveva anticipato: devono andare in Alta Valle da solo perché ho un incontro importante, e così è stato: “nello stesso punto dove ero passato l’anno prima ho trovato nuova cucciolata di lupacchiotti e per me è stato stato meraviglioso”. Presto il libro che avrà importanti contributi e soprattutto immagini inedite che daranno un tocco in più all’Alta Valle Camonica.

di A. Pa.

© Riproduzione riservata