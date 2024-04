Il ghiacciaio Presena prolunga l’apertura fino al 5 maggio

mercoledì, 3 aprile 2024

Ponte di Legno-Tonale – La stagione sciistica del comprensorio Pontedilegno-Tonale prosegue anche dopo Pasqua, tuttavia la primavera inizia a farsi sentire e impone di fissare alcune date di chiusura degli impianti.

A Ponte di Legno e Temù si può sciare fino a domenica 7 aprile. Le piste del Passo Tonale rimangono aperte fino a domenica 14 aprile, poi gli impianti – compresa la cabinovia di collegamento Pontedilegno-Tonale – si fermeranno.

Il ghiacciaio Presena (foto © Mauro Mariotti) invece, che si presenta in ottime condizioni dopo le recenti copiose nevicate, prolungherà di qualche giorno l’apertura e garantirà lo sci fino a domenica 5 maggio. Per questo finale di stagione, dal 2 al 5 maggio lo skipass avrà un prezzo promozionale a 40 euro il giornaliero, 65 euro il due giorni consecutivi (adulto). Poiché la data ufficiale di fine stagione invernale, alla quale è legata la validità dello stagionale, è quella del 1° maggio, ai possessori di skipass stagionale Pontedilegno-Tonale e Superskirama viene data la possibilità di acquistare lo skipass giornaliero per i giorni dal 2 al 5 maggio al costo speciale di 25 euro; basterà esibire lo skipass stagionale 2023-2024 alla biglietteria Paradiso.