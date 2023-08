martedì, 1 agosto 2023

Passo Tonale – Il ghiacciaio dell’Adamello rischia l’estinzione entro il secolo. Dai dati degli ultimi anni – rilevati nel contesto di “Climbing for Climate“, l’iniziativa voluta dagli atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile con Legambiente, il Comitato Glaciologico Italiano e il Cai – si scopre che il ghiacciaio dell’Adamello si è ridotto in modo veloce – pari all’11% – negli ultimi anni, passando dai 15,7 kmq del 2007 ai 13,1 kmq dello scorso anno. Inoltre il ghiacciaio dell’Adamello si è ridotto di circa 200 metri e anche come spessore. Il professor Marco Giardino, del Comitato Glaciologico Italiano, ha illustrato la situazione del ghiacciaio più esteso d’Italia, con la sua estensione areale che si riducendo progressivamente.

Oltre ad analizzare la situazione attuale dell’Adamello, il progetto di “Climbing for Climate” punta a sensibilizzare cittadini, istituzioni locali e nazionali ad agire prima che sia troppo tardi. Tra le proposte avanzate, quella di applicare gli accordi di Parigi del 2015, che prevedono politiche ed interventi di riduzione dei gas serra, a cominciare da quelli dei combustibili fossili, e limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2° rispetto ai livelli preindustriali. L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi sull’Adamello e altri ghiacciai alpini.

di Ch. P.