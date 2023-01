Il Comprensorio Pontedilegno-Tonale fa il pieno di turisti

giovedì, 5 gennaio 2023

Ponte di Legno-Tonale – Una media di 14mila ingressi al giorno agli impianti di risalita della skiarea Pontedilegno-Tonale, alberghi e strutture ricettive al gran completo con turisti italiani e il ritorno di comitive e gruppi stranieri. E’ il primo bilancio del periodo natalizio nelle località dell’Alta Valle Camonica.

SKIAREA – L’intero comprensorio sciistico è percorribile sci ai piedi, la giornata di ieri ha registrato un elevato afflusso di sciatori da Temù-Roccolo Ventura, dove gli atleti degli sci club si stanno preparando alla stagione agonistica, a Ponte di Legno, dal Tonale alla Valbiolo fino al ghiacciaio Presena dove si ha un colpo d’occhio eccezionale sulle cime della Presanella, Adamello e Ortles Cevedale.

“Sono dati incoraggianti e siamo soddisfatti di queste due settimane – spiega Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Tantissimi sciatori hanno scelto il nostro comprensorio per le festività natalizie, abbiamo registrato numeri importanti, con presenze sia italiani sia stranieri, quest’ultimi sono tornati, dopo lo stop per la pandemia, e adesso scatteranno le settimane bianche”.

PARADICE MUSIC – Per i turisti e gli appassionati di sci sono numerose le attrazioni del Comprensorio Pontedilegno-Tonale e tra questi spiccano i concerti invernali con strumenti di ghiaccio in uno spettacolare teatro di neve, I concerti della rassegna Paradice Music si svolgono da questo pomeriggio fino al 25 marzo alla stazione di arrivo di Passo Paradiso, a 2600 metri di altitudine, immersa in uno scenario unico (nella foto © Mauro Mariotti).

La vera grande attrazione dell’evento sono gli strumenti di ghiaccio. Elementi costruiti con estrema precisione che emettono perfette melodie tutte da scoprire, capaci di restituire le emozioni che solo i grandi musicisti sanno regalare. Strumenti di ghiaccio per una musica che riscalda ed emoziona. Paradice Arena: un grande teatro-igloo ai piedi del maestoso ghiacciaio Presena. Un anfiteatro di ghiaccio dalle linee curve e avvolgenti con 200 posti a sedere. Un ambiente magico in cui i riflessi delle luci e l’acustica dei suoni creano un’atmosfera davvero unica.

La Paradice Band è un ensemble di musicisti con diverso background artistico, che accompagnerà il pubblico nel meraviglioso mondo della Paradice Music. Ogni giovedì, la band proporrà un tema diverso: dai più famosi brani anni ‘60 fino agli anni ‘90, esibendosi con gli speciali strumenti di ghiaccio creati dagli artisti Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli. Mentre i concerti del weekend vedranno un emozionante percorso dal pop alla musica rock tutto da vivere con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale.