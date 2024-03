I resti dei 12 soldati austroungarici trovati al Tonale tumulati a Rovereto

martedì, 5 marzo 2024

Vermiglio (Trento) – I resti dei 12 soldati dell’esercito austroungarico ritrovati nell’estate 2022 a Cima Cady, in territorio di Vermiglio saranno tumulati al Sacrario Militare di Castel Dante a Rovereto (Trento) giovedì 7 marzo. Il comandante del 2 Reggimento Genio Guastatori “Alpini” ha annunciato il programma della cerimonia che prenderà avvio alle 9:30, alle 10 l’alzabandiera e la tumulazione.

I 12 soldati erano riemersi l’estate 2022, dopo più di un secolo, in una fossa comune sopra il Passo del Tonale. Si trattava dei corpi di alcuni soldati austro-ungarici, caduti sul fronte durante la durissima offensiva dell’operazione valanga del 12-13 giugno 1918, le cui tracce sembravano essersi perse nelle nebbie del tempo. La segnalazione era arrivata da Sergio Boem, alpino, alpinista e grande appassionato di storia locale, che indagando i diari del nonno – il tenente Ubaldo Ingravalle -, archivi storici e mappe geografiche, durante un’escursione a 2.300 metri di quota aveva individuato in una buca dei resti ossei umani.

Le delicate fasi di recupero e di indagine archeologica, partite subito dopo il ritrovamento e coordinate dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, in accordo con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti del Ministero della Difesa, avevano portato alla luce i resti di 12 corpi scheletrizzati, che sono stati oggetto di studio presso i laboratori del Muse – Museo delle Scienze da parte di un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell’Università di Durham (Gran Bretagna), che ha finanziato la missione antropologica.

Ora i resti vengono restituiti e Onor caduti, in accordo con la Croce Nera austriaca, li ha destinata al cimitero militare di Castel Dante a Rovereto, ritenuto più idoneo. I materiali associati ai resti umani – tra cui scarponi, ramponi, maschere antigas, bottoni, cartucciere, piccoli contenitori in vetro per medicinali, matite, una gomma per cancellare, un fischietto da segnalazione, fibbie in ferro, lembi di vestiario – sono già stati sottoposti a pulizia e restauro nei laboratori della Soprintendenza.