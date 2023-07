I calciatori del Monza in gita sul ghiacciaio Presena

domenica, 16 luglio 2023

Pontedilegno-Tonale – Dopo i primi giorni di intenso lavoro nel ritiro di Pontedilegno-Tonale, la prima amichevole con la Nuova Camunia (11-0) e la Notte Biancorossa in piazza XXVII a Ponte di Legno, oggi il Monza ha usufruito del primo giorno di riposo concesso da mister Raffaele Palladino.

Una domenica in cui la squadra, con lo stesso allenatore e lo staff, è salita ai tremila metri del ghiacciaio Presena, per un pranzo in alta quota e qualche ora di relax. Quindi il rientro all’hotel Mirella a Ponte di Legno.

Domani la formazione biancorossa tornerà ad allenarsi al campo sportivo di Temù, e mercoledì 19 luglio (ore 16:30) la squadra allenata da mister Palladino giocherà la seconda amichevole contro il Real Vicenza.

Le altre amichevoli: Monza-Giana Erminio sabato 22 luglio alle 16:30 e Monza- Vis Pesaro domenica 23 luglio alle 16, quando si concluderà il ritiro del Monza nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale.