Green Pass, anche in Trentino crescono le richieste di allentare le misure per entrare in Rsa

domenica, 11 dicembre 2022

Trento – “L’assessorato provinciale alla salute segue con attenzione il tema dell’allentamento delle misure per entrare in Rsa e ha ben presente la necessità di garantire la vicinanza di familiari e parenti ai propri cari accolti nelle strutture di assistenza”. Con questa premessa l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana interviene a proposito del punto sollevato nella lettera dell’Ordine degli infermieri, con la quale si chiede di togliere l’obbligo di Green pass per le visite nelle Rsa.

“L’assessorato ha ben presente il caso – precisa Segnana – che è stato oggetto di una nostra lettera al Ministero dello scorso mese di novembre. In quella sede si è appreso che a livello governativo ci si sta muovendo proprio nella direzione di una revoca dell’obbligo. Provvederemo dunque a sollecitare una risposta sull’istanza da noi sollevata, posto che il 31 dicembre è previsto il naturale decadimento delle misure. In ogni caso, sia l’assessorato che tutte le strutture danno la massima priorità al benessere degli ospiti e dei loro cari, considerando con la dovuta attenzione il rispetto delle misure sanitarie che hanno garantito durante l’emergenza pandemica la protezione della salute collettiva e in particolare dei più fragili”.