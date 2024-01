Gran lavoro dei soccorritori sulle piste del Trentino, grave 56enne

domenica, 21 gennaio 2024

Trento – Una domenica di gran lavoro per l’equipe medica 118 di Trentino Emergenza: sono stati effettuati più di 30 interventi sulle piste del Trentino, coinvolte tutte le skiarea e le principali località. Sono stati soccorsi sciatori per incidenti o per cadute accidentali che hanno riportato traumi. Al Tonale, sulla pista Giuliana, e al Presena (nella foto), dove l’elisoccorso 118 Trentino Emergenza è stato inviato ben tre volte e in un caso lo sciatore ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale. Altri interventi importanti in Paganella e Bondone.

L’incidente più grave è avvenuto a Pinzolo dove una sciatrice 56enne ha riportato gravi traumi, è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale di Tione (Trento).

Un episodio curioso a Baselga di Pinè: un’atleta norvegese che aveva partecipato ai Winter World Masters Games è finita nelle acque gelide del lago di Serraia dove stava pattinando. E’ scattata la mobilitazione dei soccorritori, ma l’atleta è uscita dal lago da sola, senza alcun problema.

Red. Cro.