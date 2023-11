Gli studenti di Bienno dal campo scuola alle celebrazioni del 4 novembre

martedì, 7 novembre 2023

Bienno (Brescia) – Gli studenti dell’Istituto comprensivo “Romanino” di Bienno hanno partecipato alla festa del 4 Novembre al Passo Tonale e concluso le attività che erano iniziate in primavera al campo scuola organizzato dagli alpini dei gruppi comunali di Bienno e Berzo Inferiore e della sezione di Valle Camonica, presieduta da Ciro Ballardini.

Gli studenti di Bienno e Berzo Inferiore, accompagnati dal dirigente scolastico, professoressa Loredana Rizza, e dalle insegnanti, sono saliti al Tonale, partecipato alla celebrazione, quindi in testa al corteo (nella foto) hanno raggiunto il Sacrario Militare dove si è conclusa la cerimonia. “E’ stato un momento importante per gli studenti – racconta la professoressa Loredana Rizza – un percorso di conoscenza della storia della nostra valle e dell’Italia e la celebrazione del 4 novembre rientrava in questo progetto”.

Il presidente dell’Ana camuna Ciro Ballardini ha sottolineato la presenza degli studenti di Bienno e Berzo Inferiore durante la cerimonia e posto l’accento sull’importanza dei campi scuola e dei rapporti positivi che sono stati avviati con le scuole del territorio, partendo dal “Romanino” di Bienno.

La professoressa Loredana Rizza spiega: “Gli studenti hanno vissuto esperienze importanti, partendo dal campo scuola, poi il lavoro in classe e le uscite come quella del 4 novembre al Tonale”. “I ragazzi – conclude – hanno lavorato su storia, ambiente e clima, a stretto contatti con gli alpini e le associazioni del territorio con una grande disponibilità”.

di A. Pa.