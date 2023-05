Giovane orso immortalato in Valle di Inzino

mercoledì, 10 maggio 2023

Gardone Val Trompia (Brescia) – Nuovo avvistamento di un orso: è stato immortalato da una fototrappola sui monti in Valle di Inzino e la sua presenza del plantigrado confermato dalla Polizia provinciale di Brescia. L’orso (nella foto) è stato immortalato alcune notti fa e l’immagine è stata postata sul gruppo Facebook “Non sei di Gardone se…”. Si tratta di un giovane orso. Sono comunque in corso accertamenti per chiarire la provenienza, molto probabilmente è di una cucciolata del Trentino.

Gli avvistamenti di orsi si susseguono: tra febbraio e marzo è stato segnalato il passaggio dell’orso tra il Tonale e la Valle Camonica, in Valtellina un orso avrebbe distrutto arnie, ad aprile una fototrappola posizionata nei boschi sopra Grevo di Cedegolo, da due ragazzi, ha immortalato un giovane esemplare intento a cibarsi e nei giorni scorsi l’orso è stata segnalato in Valle Inzino