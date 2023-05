Giampaolo Antoniolli nuovo delegato provinciale dei Giovani Coldiretti: i neoeletti

giovedì, 11 maggio 2023

Caldonazzo – E’ Giampaolo Antoniolli il nuovo delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa. 30 anni, residente a Caldonazzo, Antoniolli conduce un’azienda frutticola che produce mele e piccoli frutti.

Vice presidente del Club 3P di Caldonazzo, ricopre anche la carica di assessore all’agricoltura nel comune di residenza. Eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea di Coldiretti Giovani Impresa Trento che si è tenuta presso le Cantine Vivallis di Nogaredo, Antoniolli raccoglie il testimone dal delegato uscente Francesco Vanoli. Nella medesima seduta sono stati eletti anche i componenti del Comitato di Coldiretti Giovani Impresa.

“Con la votazione di oggi -le prime parole del neoletto delegato- iniziano 5 anni che porteranno novità per Coldiretti Giovani Impresa poichè attraverso il momento elettivo cambiano i delegati di zona, il gruppo di lavoro e cambia il delegato provinciale. Per quanto mi riguarda però vorrei che questo mandato rappresentasse una continuità rispetto a quanto portato avanti negli ultimi 5 anni dai giovani con Francesco Vanoli ma anche di continuità con le battaglie portate avanti dalla Coldiretti per la salvaguardia del nostro settore e di tutta la popolazione.

Abbiamo avuto oggi la possibilità di ascoltare le novità della nuova Pac 2023-2027. Il mandato che inizia oggi ci dà quindi la possibilità di vivere appieno la nuova Pac, potendone apprezzare pregi e difetti. Penso che qualsiasi novità per quanto riguarda le nostre aziende non debba essere calata dall’alto ma debba essere frutto di un confronto continuo con gli operatori che vivono quotidianamente le campagne in prima persona.

Ritengo inoltre che, anche in questo caso, servirà un occhio critico per analizzare a fondo le proposte della nuova politica agricola al fine di portare suggerimenti e migliorie per il futuro”.

Antonioli ha quindi voluto ricordare il ruolo centrale dell’agricoltura, anche nel rapporto con gli altri settori e con la popolazione e rispetto alle politiche europee.

“L’agricoltura -ha affermato- è il settore primario ossia quel settore fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una popolazione. Spesso ci si dimentica che l’agricoltura, attraverso i pascoli e le coltivazioni, contribuisce alla salvaguardia del territorio e al recupero di aree abbandonate.

Gli sforzi che la nostra agricoltura, sia a livello nazionale che locale, ha fatto in questi anni per rendersi sempre più sostenibile, rispettosa dell’ambiente e attenta alla salute della popolazione non possono passare inosservati. È necessario che gli esempi virtuosi come i nostri vengano riconosciuti come tali e non trattati alla stregua di altri paesi Ue che in questi anni non hanno puntato al miglioramento della qualità delle produzioni e alla sostenibilità. Mi riferisco anche alla volontà da partedell’Unione Europea di ridurre le sostanze attive e utilizzabili in agricoltura di una percentuale folle che arriverebbe in talcuni casi ad avvicinarsi al 60%. Così facendo si corre il rischio di non essere più in grado di far fronte alla pressione di malattie e patogeni con il conseguente calo drastico delle produzioni agricole, la perdita dei presidi sul territorio e la conseguente necessità a fronte di una popolazione in continuo aumento di dover importare prodotti agricoli dall’estero, con rischi per la salute e danni causati alla nostra economia agricola”.

Infine un richiamo al peso di Coldiretti rispetto alle istituzioni: “Ritengoche come giovani, nei prossimi 5 anni, dovremo far sentire la nostra voce e, insieme a tutta la Coldiretti, lavorare affinché l’agricoltura trovi a Roma come a Bruxelles il giusto collocamento, attenzione e rispetto”.

Presente all’assemblea, il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi che ha augurato buon lavoro al neoletto:”Tanti auguri di buon lavoro al nuovo delegato. L’agricoltura ha bisogno di giovani che si impegnino nel contesto agricolo in tutte quelli che sono gli enti che gestiscono il Settore.

Giovani impresa è un’opportunità di crescita di formazione per tutti quei giovani che hanno voglia di essere protagonisti del proprio futuro. L’agricoltura è un settore in completa evoluzione la tecnologia sta cambiando e facendo diventare le aziende sempre più precise e sostenibili i giovani sono quelli più propensi all’innovazione”.

Al nuovo delegato anche le congratulazioni dell’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli: “Salutiamo con piacere questo passaggio di testimone per Coldiretti Giovani Impresa, che rappresenta centinaia di giovani agricoltori e allevatori trentini, protagonisti dello sviluppo del nostro territorio e del ricambio generazionale nel settore primario trentino. La Provincia autonoma di Trento è attenta a questo mondo e garantisce il proprio sostegno alle imprese, alla loro spinta su crescita, innovazione, che comprende il presidio tecnico e scientifico della Fondazione Mach per la ricerca anche in ambito fitosanitario”.

Nel corso del pomeriggio, prima dell’assemblea, si è tenuto il convegno LA NUOVA PAC 2023-27, per raccontare la nuova politica agricola comunitaria ai giovani che hanno potuto ascoltare le parole di Francesco Vanoli, Delegato Regionale Giovani Impresa Trentino Alto Adige; Stefano Ciliberti, Docente Università degli studi di Perugia; Riccardo Soliani, Responsabile CAA regionale; Renato Bertocci, Esperto Nazionale Coldiretti; Stefano Leporati, Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Sebastiano Miori, Giovane Imprenditore agricolo Trentino Alto Adige.

Questo l’elenco degli eletti nel Comitato di Coldiretti Giovani Impresa Trentino:

ANTONIOLLI GIAMPAOLO ALTA VALSUGANA -LEVICO TERME

FURLETTI GABRIELE ALTO GARDA – ARCO

CETTO GIORGIA BASSA VALSUGANA – LEVICO TERME

CEMIN ELEONORA PRIMIERO – LEVICO TERME

FIAMOZZI DANIELE ROTALIANA – MEZZOLOMBARDO

CORRADI CHIARA VAL DI FIEMME – TESERO

CRISTAN MARCO VAL DI NON – MEZZOLOMBARDO

PATERNOSTER FRANCESCA VAL DI NON – CLES

SALAZER LUCA VAL DI NON – CLES

PANIZZA LUCA VAL DI SOLE – MALE’

BONAVIDA ARIANNA VAL GIUDICARIE – TIONE

MARCHETTI FLAVIO VAL GIUDICARIE – TIONE

BERTANZA HALBERT VALLAGARINA – ROVERETO

TONINI FILIPPO VALLAGARINA – ROVERETO

GAZZA DAVIDE VALLE DELL’ADIGE – TRENTO

PILATI UMBERTO VALLE DELL’ADIGE – TRENTO