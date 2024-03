Gara sociale e festa di fine stagione dello Sci Club Ponte di Legno

domenica, 31 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Grande festa di fine stagione dello Sci Club Ponte di Legno prima al Tonale, poi nella località dalignese.

Nella giornata di ieri il Club guidato da Bruno Faustinelli ha organizzato la gara sociale al Passo Tonale, che ha visto la partecipazione di 178 giovani atleti nelle diverse discipline e nel pomeriggio in 350 atleti, allenatori, dirigenti dello Sci Club, amici e familiari si sono ritrovati al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno per la festa e le premiazioni, alla presenza del sindaco Ivan Faustinelli che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle diverse associazioni del paese.

“Grande partecipazione, numeri record per il nostro sci club – ha commentato il presidente dello Sci Club Ponte di Legno, Bruno Faustinelli – . Gara in condizioni neve non bellissime ma ci siamo riusciti ed è il coronamento di una stagione straordinaria dove c’è stata una crescita attraverso i valori che lo sport insegna”.